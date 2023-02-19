Александр Дятлов и Алексей Белый пропагандируют ЗОЖ собственным примером

7 апреля 2023 года отмечается Всемирный день здоровья, проходящий в этом году под лозунгом "Здоровье для всех!" — праздник для всех, кто заботится о своём здоровье и стремится прожить долгую жизнь.

Мы поговорили на тему здоровья и долголетия с заместителем Председателя Областного Собрания депутатов Александром Дятловым и его помощником, специалистом ГБУЗ АО "АКПБ" Алексеем Белым. И вот, что они нам рассказали :

«Здоровья!» — именно это пожелание мы слышим чаще всего, когда поздравляем друг друга с днём рождения или с любым другим праздником.Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер и дополняется в названии ещё одним словом — «ТВОЕГО». День ТВОЕГО здоровья — это повод обратить внимание на себя, заявить о своём «здоровом» намерении, сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать «с понедельника».

«Из-за травмы спины я мог оказаться в инвалидном кресле. Но поправить здоровье мне помогла йога», рассказал Александр Дятлов.

Занятия спортом укрепляют организм, дают заряд бодрости и энергии. Для поддержания своего тела в хорошем состоянии специалисты медицинских организаций рекомендуют регулярно выполнять базовые упражнения и выполнять по утрам зарядку. Некоторые люди делают занятие спортом своей ежедневной привычкой и регулярно посещают спортивный зал.

Один из таких людей – депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов. Уже 15 лет он регулярно занимается йогой.

Также встать на здоровую сторону помогают два социально значимых национальных проекта «Здравоохранение» и «Демография».

Всемирный день здоровья — повод уделить внимание здоровью своему и близких. Благодаря кампании «День ТВОЕГО здоровья» больше людей узнаёт о том, как важно проходить диспансеризацию, чтобы успеть выявить болезни на ранних этапах и вовремя приступить к лечению.

- А чтобы начать путь к здоровому образу жизни, сделайте в этот праздник то, что давно откладывали: запишитесь в бассейн, приготовьте новое полезное блюдо или организуйте утреннюю пробежку, займитесь йогой с профессиональным инструктором рекомендуют северянам Александр Дятлов и Алексей Белый.

Эксперты посоветовали физические упражнения, независимо от возраста.

- Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, меньше подвержены стрессам и депрессии.

Низкая физическая активность (или «гиподинамия») увеличивает риск многих болезней: атеросклероза, ожирения, гипертонии, сахарного диабета, остеопороза и др. В то время как регулярные физические тренировки сдерживают процесс старения, позволяя долго оставаться активными и полными сил! - сообщили Александр Дятлов и Алексей Белый.

Северные эксперты дали рекомендации по повышению физической активности:

✅ Показана аэробная физическая активность, которая затрагивает большие группы мышц — ходьба по ровной местности, северная ходьба, лыжные прогулки, плавание, езда на велосипеде, тренировки на велотренажере, ежедневная утренняя гимнастика.

✅ Начинать физические занятия следует с разминки (медленная ходьба и легкие потягивания).

✅ Если вы только начинаете заниматься физическими упражнениями, то 5-10-минутная разминка может составлять целое занятие. В дальнейшем медленно увеличивайте продолжительность и частоту физических занятий.

✅ Показана физическая активность средней интенсивности не менее 150 минут в неделю: 5 раз в неделю по 30 минут.

✅ Упражнения следует выполнять сериями продолжительностью не менее 10 минут.

✅ Продолжительность занятия должна постепенно увеличиваться до 30 минут в день; если до этого вы вели малоподвижный образ жизни, то этот период должен составлять не менее трех недель.

✅ Рекомендуется в середине занятия делать 5-минутный перерыв.

✅ Следует исключить упражнения на задержку дыхания, натуживание, с вращением головы и длительным наклоном головы вниз, подскоками.

✅ Рекомендуется не реже 3 раз в неделю выполнять упражнения на равновесие и предотвращение падений: ходьба назад, боком, на носках. В начальный период выполнения упражнений можно использовать опору.

- Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но и достоверно снижает риск развития таких заболеваний как: диабет II типа, артериальная гипертония, онкологические заболевания,сообщил Алексей Белый , а для того, чтобы больше двигаться каждый день, совсем не надо изыскивать дополнительное время:

✅ Генеральная уборка, занимающая один выходной, заставит потратить до 1500 ккал.

Столько же уйдет, например, на хорошем марш-броске по пересеченной местности 😉

✅ Приготовление еды тоже отличная гимнастика, ведь это потребует от Вас наклонов, приседаний, поворотов и подъемов предметов разного веса.

✅ Перестаньте ездить в булочную на такси. Выходите из дома по любому поводу: за пакетом молока, спичками, стиральным порошком, вынести мусор или заглянуть к подруге в соседнем квартале.

✅ Заведите привычку гулять после ужина. Сначала выходите хотя бы на пять минут, постепенно увеличивая время прогулки. Это позволит расстаться с накопленным за день напряжением и заснуть сном младенца без снотворного.

✅ Поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта.

✅ Активизируйте всю семью по выходным.

- Диапазон бесплатных мероприятий ограничен только вашим воображением! - резюмировал Александр Дятлов.