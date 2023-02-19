Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Дятлов и Алексей Белый пропагандируют ЗОЖ собственным примером

7 апреля 2023 года отмечается Всемирный день здоровья, проходящий в этом году под лозунгом "Здоровье для всех!" — праздник для всех, кто заботится о своём здоровье и стремится прожить долгую жизнь. 

Мы поговорили на  тему здоровья и долголетия с заместителем Председателя Областного Собрания депутатов Александром Дятловым и его помощником, специалистом ГБУЗ АО "АКПБ" Алексеем Белым. И вот, что они  нам рассказали :

«Здоровья!» — именно это пожелание мы слышим чаще всего, когда поздравляем друг друга с днём рождения или с любым другим праздником.Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер и дополняется в названии ещё одним словом — «ТВОЕГО». День ТВОЕГО здоровья — это повод обратить внимание на себя, заявить о своём «здоровом» намерении, сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать «с понедельника». 

«Из-за травмы спины я мог оказаться в инвалидном кресле. Но поправить здоровье мне помогла йога», рассказал Александр Дятлов. 

 Занятия спортом укрепляют организм, дают заряд бодрости и энергии. Для поддержания своего тела в хорошем состоянии специалисты медицинских организаций рекомендуют регулярно выполнять базовые упражнения и выполнять по утрам зарядку. Некоторые люди делают занятие спортом своей ежедневной привычкой и регулярно посещают спортивный зал.

Один из таких людей – депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов. Уже 15 лет он регулярно занимается йогой. 

Также встать на здоровую сторону помогают два социально значимых национальных проекта «Здравоохранение» и «Демография».

Всемирный день здоровья — повод уделить внимание здоровью своему и близких. Благодаря кампании «День ТВОЕГО здоровья» больше людей узнаёт о том, как важно проходить диспансеризацию, чтобы успеть выявить болезни на ранних этапах и вовремя приступить к лечению.

- А чтобы начать путь к здоровому образу жизни, сделайте в этот праздник то, что давно откладывали: запишитесь в бассейн, приготовьте новое полезное блюдо или организуйте утреннюю пробежку, займитесь йогой с профессиональным инструктором  рекомендуют  северянам Александр Дятлов и Алексей Белый. 

Эксперты  посоветовали  физические упражнения, независимо от возраста.

- Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, меньше подвержены стрессам и депрессии.

Низкая физическая активность (или «гиподинамия») увеличивает риск многих болезней: атеросклероза, ожирения, гипертонии, сахарного диабета, остеопороза и др. В то время как регулярные физические тренировки сдерживают процесс старения, позволяя долго оставаться активными и полными сил! - сообщили Александр Дятлов и Алексей Белый. 

Северные эксперты дали рекомендации  по повышению физической активности:

✅ Показана аэробная физическая активность, которая затрагивает большие группы мышц — ходьба по ровной местности, северная ходьба, лыжные прогулки, плавание, езда на велосипеде, тренировки на велотренажере, ежедневная утренняя гимнастика.

✅ Начинать физические занятия следует с разминки (медленная ходьба и легкие потягивания).

✅ Если вы только начинаете заниматься физическими упражнениями, то 5-10-минутная разминка может составлять целое занятие. В дальнейшем медленно увеличивайте продолжительность и частоту физических занятий.

✅ Показана физическая активность средней интенсивности не менее 150 минут в неделю: 5 раз в неделю по 30 минут.

✅ Упражнения следует выполнять сериями продолжительностью не менее 10 минут.

✅ Продолжительность занятия должна постепенно увеличиваться до 30 минут в день; если до этого вы вели малоподвижный образ жизни, то этот период должен составлять не менее трех недель.

✅ Рекомендуется в середине занятия делать 5-минутный перерыв.

✅ Следует исключить упражнения на задержку дыхания, натуживание, с вращением головы и длительным наклоном головы вниз, подскоками.

✅ Рекомендуется не реже 3 раз в неделю выполнять упражнения на равновесие и предотвращение падений: ходьба назад, боком, на носках. В начальный период выполнения упражнений можно использовать опору.

- Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но и достоверно снижает риск развития таких заболеваний как: диабет II типа, артериальная гипертония, онкологические заболевания,сообщил Алексей Белый , а для того, чтобы больше двигаться каждый день, совсем не надо изыскивать дополнительное время:

✅ Генеральная уборка, занимающая один выходной, заставит потратить до 1500 ккал. 

Столько же уйдет, например, на хорошем марш-броске по пересеченной местности 😉

✅ Приготовление еды тоже отличная гимнастика, ведь это потребует от Вас наклонов, приседаний, поворотов и подъемов предметов разного веса.

✅ Перестаньте ездить в булочную на такси. Выходите из дома по любому поводу: за пакетом молока, спичками, стиральным порошком, вынести мусор или заглянуть к подруге в соседнем квартале.

✅ Заведите привычку гулять после ужина. Сначала выходите хотя бы на пять минут, постепенно увеличивая время прогулки. Это позволит расстаться с накопленным за день напряжением и заснуть сном младенца без снотворного. 

✅ Поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта.

✅ Активизируйте всю семью по выходным. 

 - Диапазон бесплатных мероприятий ограничен только вашим воображением! - резюмировал Александр Дятлов.

07 апрель 09:28 | : Будни

Главные новости


Архангельский специалист: Зависший в Интернете ребенок как причина для беспокойства
Всё начинается со школы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (85)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20