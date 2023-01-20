Об обрезании Господнем

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 января, в канун праздника Обрезания Господня и дня памяти святителя Василия Великого, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора.
Напомним, что 14 января Церковь вспоминает евангельское событие, когда, согласно еврейскому закону, восьмидневный младенец Христос принял обрезание: По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве (Лк 2:21).
Ритуал обрезания восходит к глубокой, ветхозаветной древности. В книге Бытие рассказывается, как однажды Бог таинственно явился праведному Аврааму и пообещал ему — тогда еще бездетному — что от него произойдет великий народ: Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя (Быт 12:2).
Когда же Аврааму исполнилось 99 лет, Бог вновь явился ему, чтобы закрепить с ним завет, сказав: Да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола (Быт 17:10–12).
В тот же день Авраам и все его домочадцы обрезались, как и повелел им Господь. А через год Сарра, его жена, родила праведнику долгожданного сына — Исаака. С тех пор иудеи, как потомки Авраама, обрезали новорожденных младенцев мужского пола на восьмой день в знак своей верности завету с Богом и своей отделенности от всего языческого мира.
Господь, вочеловечившись, пришел, как сам Он сказал, не нарушить закон, а исполнить его (Мф 5:17). Принятие же обрезания было необходимой частью исполнения этого закона. Без этого ритуала нельзя было стать частью израильского общества. «Тот, кто намерен жить по новым законам, — пишет митрополит Вениамин (Федченков), — тот сначала должен исполнить старые. Это покажет, что он действительно "законопослушный" человек, а не своеволец. Тот лишь имеет право устанавливать новое, кто исполнил старое. Господь пришел установить Новый Закон, и Он необходимо должен был исполнить Ветхий. И вот Он с самого Своего рождения (обрезание — первое священнодействие после рождения) сразу же начинает исполнять закон. Законодавец первый подчиняется закону».
Христос начинает исполнять, «воплощать» закон Моисея. И принятие обрезания стало первым шагом на этом пути.
Кроме того, как пишут отцы Церкви, многие ветхозаветные ритуалы носили прообразовательный характер. Это значит, что свое окончательное, завершенное значение они приобрели в откровении Нового Завета — в словах, поступках и домостроительстве Мессии, Иисуса Христа. Так, обрезание в Церкви было упразднено и заменено таинством Крещения, о котором этот иудейский ритуал символически свидетельствовал.
На это в своем Послании к Колоссянам указывал апостол Павел. По слову апостола, плотское обрезание иудеев заменяется у христиан обрезанием духовным: В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым (Кол 2:11). В Послании же к Римлянам апостол подчеркивает новый, христианский смысл обрезания как «обрезания сердца»: Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога (Рим 2:28–29).
От совершения обрезания христиане были освобождены на Апостольском Соборе 49 года.
Праздник Обрезания сыграл важную роль в истории Церкви. В конце I века среди христиан возникла одна из первых ересей — докетизм. Ее последователи считали, что Христос был не реальным человеком, а духом, который лишь казался воплотившимся. Евангельское свидетельство об обрезании стало важным свидетельством того, что Христос был истинно воплощенным.
На Обрезание служится литургия святителя Василия Великого ввиду того, что этот праздник совпадает с днем памяти великого святого.
(по материалам Архангельской епархии)