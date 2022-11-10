Письма желаний из Архангельской области дошли до адресатов

Воплотить мечты в жизнь, загаданные на «Елке желаний», помогают члены «Единой России».
В России традиционно проходит акция «Ёлка желаний», в рамках которой исполняются предновогодние желания сотен тысяч детей по всей стране. В Архангельской области к акции подключилось региональное отделение «Единой России».
Так, юный житель Северодвинска Даниил Мурадьянц в своём письме написал, что мечтает научиться рисовать граффити. Для юного северодвинца активисты «Единой России» организовали мастер-класс от одного из лучших стрит-арт художников Архангельска Дмитрия Резвого.
Вместе, они выбрали вид будущего рисунка, а также определились с самим изображением. Художники написали необычным шрифтом слово «Мечтай». Дмитрий также поделился своими лайфхаками, наработанными годами.
«Я раньше не знал, как можно нарисовать такое красивое художество. Получалось не очень, теперь я взял пару уроков, буду знать, как рисовать правильно. И буду продолжать учиться», - рассказал Даниил Мурадьянц.
В качестве объекта для граффити выбрали стену нового городского молодежного центра. Мастер-класс стал первым проектом, реализованным еще до его официального открытия, которое состоится в январе 2023 года.
Исполнилась мечта и у юной Элины из Архангельска. В своём письме на «Ёлку желаний» она рассказала, что хочет получить велосипед. Её мечту исполнил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов. Также, без подарка не осталась и сестра Элины – ей был вручен сладкий подарок.
«Это, пожалуй, самая добрая и трогательная акция, к которой всегда присоединяется «Единая Россия». Хочется пожелать - пусть наши дети верят в чудо как можно дольше. Для нас же - взрослых, это возможность почувствовать себя сказочными волшебниками. Ведь взамен мы получаем искренние детские улыбки, неподдельную радость в глазах и благодарность. Это в разы дороже», - поделился Иван Воронцов.