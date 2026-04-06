Герой фильма "Белые ночи Алексея Тряпицына" покоряет московские площадки

В музее‑заповеднике «Царицыно» прошла традиционная акция «Ночь музеев». Специально для показа фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) режиссёра Андрея Кончаловского из Кенозерья приехал главный герой картины — Алексей Тряпицын.

Прежде всего гость ознакомился с выставкой «Свобода и глушь: от Кенозерья до Поморья». «Конечно, одного дня мало, чтобы всё посмотреть, — поделился Алексей Тряпицын. — Голова кругом идёт, наши предметы обихода в московском дворце».

На творческой встрече актёр душевно поведал о родном Кенозерье. Особенно зрителей тронули его истории: «Самые запоминающиеся для меня — сцены, в которых я сердился на режиссёра и „школил“ его. Андрей Кончаловский слушал мою ругань и улыбался: я забывал выключить микрофон, и всё это снималось. Но и он, в свою очередь, ругал меня — как профессионального актёра», — с улыбкой вспомнил Тряпицын.

Фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» передаёт особую атмосферу заповедного Кенозерья — её создают уникальные ландшафты территории и удивительные местные жители. Эта подлинность и самобытность не оставили равнодушными и международное жюри: картина удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля — «Серебряного льва».