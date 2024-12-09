Александр Фролов сделал женщинам двух округов Архангельска царский подарок

Команда депутата Архангельского областного собрания Александра Фролова накануне 8 марта сделала подарок жительницам Ломоносовского округа и Майской горки – концерт ансамбля «Сиверко».

В зале Дома народного творчества свободного места не найти. Выступление легендарного ансамбля песни и пляски «Сиверко» - это всегда праздник, как для зрителей, так и самих артистов. А ещё концерт любимого северного коллектива отличный подарок к весеннему празднику - 8 марта.

- Мы открываем череду разнообразных мероприятий ко дню 8 марта, и это действительно будет хорошим стартом праздничных торжеств, - отметила депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

- Это была просьба наших жителей, многие очень хотели увидеть выступление легендарного коллектива. И артисты создали прекрасную праздничную атмосферу, - поделилась ее коллега Ольга Шанинина

Отметим, что неиссякаемая энергия архангельских артистов и колоссальный труд были недавноотмечены на самом высоком уровне. В декабре прошлого года ансамбль удостоен звания - «Заслуженный коллектив народного творчества». Выступление знаменитого коллектива в преддверии праздника организовали областные и городские депутаты.

- Мы традиционно проводим такие мероприятия, и сейчас у нас такой один из самых значимых праздников в году, 8 марта, когда мы собираем всех наших замечательных женщин. В суете повседневных дел мы зачастую забываем говорить вам добрые и нежные слова, но поверьте, мы искренне благодарны вам за чуткость и обаяние, за ваши нежные сердца и добрые улыбки, ангельское терпение. Мы счастливы, что вы у нас есть! – сказал депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

- Мы традиционно организуем такие концерты уже много лет, но всё же «Сиверко» – это бренд столицы Поморья и Архангельской области, поэтому мы в этом году решили, чтобы наши замечательные женщины послушали и посмотрели именно его выступление. На улице еще лежит снег, но мы хотим, чтобы в душе наших дорогих северянок было теплее от того, что мы их любим и ценим. Чаще радуйте нас своими солнечными улыбками и помните, что жительницы Архангельска – самые прекрасные и красивые в мире! - подчеркнул депутат Архангельского областного собрания депутатов Александр Фролов.

История «Сиверко» неразрывно связана с именем его первого художественного руководителя - Бориса Данилова. Его хореография и сегодня поражает своей сложностью и изяществом. На протяжении всего концерта в зале не стихали аплодисменты.

- Я очень рада, что пришла на концерт. Очень положительные эмоции, такие концерты дают стимул, радость дарят, и, очень приятно смотреть, современная молодёжь поёт, танцует, поддерживает народные традиции. Большое спасибо всей команде Александра Фролова за замечательный подарок! – рассказала архангелогородка Валентина Бойцова.

«Сиверко» - единственный коллектив в Северо-Западном федеральном округе, который работает со студентами профессиональных образовательных учреждений в сфере народного творчества. Порядка 200 участников коллектива поют в ансамбле, играют на музыкальных инструментах, исполняют танцевальные номера. И конечно дарят улыбку и настроение своему зрителю. И праздничный концерт прославленного коллектива стал замечательным подарком жительницам Архангельска.



