В национальных парках Архангельской области идут ремонты

В 2025 году отдел реставрации, капитального строительства и ремонта реализовал масштабную программу по сохранению архитектурного наследия и модернизации инфраструктуры заповедных территорий. Его руководитель — главный инженер Парка Андрей Самыловский.

«Спектр работ с каждым годом расширяется. Раньше быть «плотником» значило по большому счёту работать с деревом. Сейчас наши специалисты осваивают и многие другие виды ремонтно-отделочных работ. Например, укладывают плитку в душевых. В этом году освоили закручивание винтовых свай и прокладку линейных объектов. В основном водопровода общей протяжённостью около 400 метров», — рассказал Андрей Самыловский.

За 2025 год территорию Кенозерского национального парка посетило более 17 000 гостей, при этом загрузка инфраструктуры достигла впечатляющих 90%. Для нас важно, что пребывание гостей было комфортным. Поэтому постоянно ведётся текущий и капитальный ремонт объектов размещения. Были проведены работы в двух гостевых домах и гостинице, отремонтированы три бани и четыре комплекса санузлов. Наиболее масштабные изменения произошли в «Доме Новожилова». Для сохранения этого старинного дома было произведено усиление фундамента, затем — обратная сборка с максимальным сохранением брёвен. Теперь это одно из самых привлекательных мест размещения — крестьянский дом с современными санузлами, системами отопления и интерьерными решениями, сохраняющими местных колорит.

Одним из самых важных объектов в этом году стал Штаб экологического лагеря Кенозерья в деревне Масельга. Экологический лагерь проводится в Парке и широко известен в российской заповедной системе. С 1995 года в нём прошло обучение свыше 8000 детей из различных регионов страны. ЭЛК — единственный детский лагерь, организуемый ООПТ, включенный в официальный Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Ремонт конференц-зала — важная часть работы по модернизации и обустройству образовательного пространства на территории ЭЛК. В нём появится конференц-зал, эко-класс, лаборатория с современным оборудованием для проведения исследований школьниками и презентации их результатов. Это стала возможным, в том числе благодаря поддержке проекта «Модельный детский учебно-исследовательский экоцентр «Страна Кенозерье» Президенским фондом природы.

В прошлом году мы частично выполнили отделочные работы по ремонту конференц-зала — сделали подшивку потолка с утеплением. И, самое главное, установили кирпичную печь. Осталось доделать туалет и кладовые, а в основной части здания возвести перегородку для комнаты для размещения спальных мест вожатых и комнаты для занятий участников лагеря. Закончим работы в этом году.

Закончен ремонт «Рукодельной избы» в деревне Морщихинская. Теперь привлечённые сотрудники Парка смогут там жить в служебных номерах круглогодично. Для этого установили более мощный электрический котёл и смонтировали систему отопления.

В конце года были закручены винтовые сваи под будущий комплекс «Лекшмозеро СПА». СПА комплексом этот объект можно будет назвать благодаря современным удобствам — большой комнате отдыха, отдельной парилке, душевой и туалету. При этом в основе концепции — точное следование архитектурным традициям.

В национальном парке «Онежское Поморье» продолжается строительство научного стационара. Сруб уже собран на месте. Осталось установить столярные изделия — окна и двери, утеплить перекрытия, набрать полы и потолки, настелить кровельное покрытие, установить печь.

Более 2,5 тысяч туристов посетили экскурсии по деревням на берегах Кенозера. В том числе, чтобы увидеть самую маленькую часовню в России, действующую старинную водяную «Зехновскую мукомольню» — памятник деревянного зодчества.

Чаще всего доставляет туристов в отдалённые части парка теплоход «Заря». Он одномоментно может перевезти до 50 человек, поэтому и пользуется особенным спросом в летний период. За навигационный период Кенозерский флот сделал 117 рейсов. В этом году теплоходу исполнится 50 лет!

«Наш отдел отвечает также за состояние флота Парка. Он состоит из трёх судов. Раз в пять лет проводится большой ремонт после проведения полной деффектации судов. В этом году в очередной раз провели такой ремонт и получили все необходимые документы для начала навигации», — добавил главный инженер.



