Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В национальных парках Архангельской области идут ремонты

В 2025 году отдел реставрации, капитального строительства и ремонта реализовал масштабную программу по сохранению архитектурного наследия и модернизации инфраструктуры заповедных территорий. Его руководитель — главный инженер Парка Андрей Самыловский.

«Спектр работ с каждым годом расширяется. Раньше быть «плотником» значило по большому счёту работать с деревом. Сейчас наши специалисты осваивают и многие другие виды ремонтно-отделочных работ. Например, укладывают плитку в душевых. В этом году освоили закручивание винтовых свай и прокладку линейных объектов. В основном водопровода общей протяжённостью около 400 метров», — рассказал Андрей Самыловский.

За 2025 год территорию Кенозерского национального парка посетило более 17 000 гостей, при этом загрузка инфраструктуры достигла впечатляющих 90%. Для нас важно, что пребывание гостей было комфортным. Поэтому постоянно ведётся текущий и капитальный ремонт объектов размещения. Были проведены работы в двух гостевых домах и гостинице, отремонтированы три бани и четыре комплекса санузлов. Наиболее масштабные изменения произошли в «Доме Новожилова». Для сохранения этого старинного дома было произведено усиление фундамента, затем — обратная сборка с максимальным сохранением брёвен. Теперь это одно из самых привлекательных мест размещения — крестьянский дом с современными санузлами, системами отопления и интерьерными решениями, сохраняющими местных колорит.

Одним из самых важных объектов в этом году стал Штаб экологического лагеря Кенозерья в деревне Масельга. Экологический лагерь проводится в Парке и широко известен в российской заповедной системе. С 1995 года в нём прошло обучение свыше 8000 детей из различных регионов страны. ЭЛК — единственный детский лагерь, организуемый ООПТ, включенный в официальный Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Ремонт конференц-зала — важная часть работы по модернизации и обустройству образовательного пространства на территории ЭЛК. В нём появится конференц-зал, эко-класс, лаборатория с современным оборудованием для проведения исследований школьниками и презентации их результатов. Это стала возможным, в том числе благодаря поддержке проекта «Модельный детский учебно-исследовательский экоцентр «Страна Кенозерье» Президенским фондом природы.

В прошлом году мы частично выполнили отделочные работы по ремонту конференц-зала — сделали подшивку потолка с утеплением. И, самое главное, установили кирпичную печь. Осталось доделать туалет и кладовые, а в основной части здания возвести перегородку для комнаты для размещения спальных мест вожатых и комнаты для занятий участников лагеря. Закончим работы в этом году.

Закончен ремонт «Рукодельной избы» в деревне Морщихинская. Теперь привлечённые сотрудники Парка смогут там жить в служебных номерах круглогодично. Для этого установили более мощный электрический котёл и смонтировали систему отопления.

В конце года были закручены винтовые сваи под будущий комплекс «Лекшмозеро СПА». СПА комплексом этот объект можно будет назвать благодаря современным удобствам — большой комнате отдыха, отдельной парилке, душевой и туалету. При этом в основе концепции — точное следование архитектурным традициям.

В национальном парке «Онежское Поморье» продолжается строительство научного стационара. Сруб уже собран на месте. Осталось установить столярные изделия — окна и двери, утеплить перекрытия, набрать полы и потолки, настелить кровельное покрытие, установить печь.

Более 2,5 тысяч туристов посетили экскурсии по деревням на берегах Кенозера. В том числе, чтобы увидеть самую маленькую часовню в России, действующую старинную водяную «Зехновскую мукомольню» — памятник деревянного зодчества.

Чаще всего доставляет туристов в отдалённые части парка теплоход «Заря». Он одномоментно может перевезти до 50 человек, поэтому и пользуется особенным спросом в летний период. За навигационный период Кенозерский флот сделал 117 рейсов. В этом году теплоходу исполнится 50 лет!

 «Наш отдел отвечает также за состояние флота Парка. Он состоит из трёх судов. Раз в пять лет проводится большой ремонт после проведения полной деффектации судов. В этом году в очередной раз провели такой ремонт и получили все необходимые документы для начала навигации», — добавил главный инженер. 


17 январь 09:30 | : Культура

Главные новости


10 лет без Неса
"Америка моими глазами"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (152)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20