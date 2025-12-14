Общественность и депутаты Архангельска почтили память знаменитого поэта

В Эколого-биологическом лицее имени Н. П. Лавёрова состоялась 5-я межрегиональная молодежная открытая научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Рубцова. Это событие стало ярким началом Года культуры на Русском Севере, подчеркнув важность сохранения и изучения культурного наследия региона.

Участников конференции приветствовали почетные гости: директор лицея Сергей Ушаков, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин. Ведущим мероприятия выступил общественный деятель и журналист Михаил Соболев.

Конференция собрала школьников из разных уголков Архангельской области и студентов из Индии, что придало ей международный характер. Участники обсудили творчество Николая Рубцова, его связь с родным краем и неизученные страницы биографии. Литературоведы, историки, филологи и, главное, молодежь делились своими исследованиями и размышлениями о поэзии Рубцова, чьи строки о любви к Родине и тихой русской природе нашли отклик в сердцах миллионов.

«Это те люди, которые жили с нами на одной земле, которые дышали таким же воздухом, ходили по этим же улицам, деревням. И они нам, наверное, намного ближе, чем многие далёкие авторы», — отметил Сергей Эдуардович, подчеркнув особую связь творчества Рубцова с северным краем. Он также поблагодарил организаторов за многолетнюю работу по воспитанию молодого поколения северян.

Николай Рубцов родился в Емецке. Его отец ушёл на фронт и не вернулся, мать погибла в 1942 году. Воспитывался поэт в детском доме. После где только не работал. Но, несмотря на жизненную неустроенность, его стихи никогда не становились мрачными.

Спикер городской Думы Иван Воронцов добавил, что проведение подобных мероприятий стало доброй традицией для Архангельска, позволяющей начинать год с крупного культурного события. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную и короткую судьбу, Николай Рубцов сохранил глубокую любовь к Родине, которая нашла отражение в его стихах.

"Его стихи, наполненные любовью к Родине и северной природе, продолжают вдохновлять и учить молодежь. Сегодняшний фестиваль, а он юбилейный - пятый, даёт возможность молодёжи погрузиться в его стихи, в его произведения, тем самым погрузиться в его жизнь», - отметил Иван Александрович.

В скором времени в лицее откроется музей памяти Николая Рубцова, где будут представлены первые экспонаты, призванные сохранить наследие поэта для будущих поколений.

Напомним, что 20 января в Архангельске пройдут III Рубцовские чтения «Душа хранит», посвященные Году культуры Русского Севера и 90-летию со дня рождения поэта.