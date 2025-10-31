Архангельский УФСИН провел конкурс среди детей своих сотрудников

В УФСИН России по Архангельской области завершился творческий конкурс среди детей сотрудников подведомственных учреждений, приуроченный к 35-летию со Дня образования подразделений специального назначения ФСИН России.

Мероприятие было призвано укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения, сформировать уважительное отношение к профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы и способствовать раскрытию творческого потенциала юных участников.

Конкурс #я_спецназовец объединил работы детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, которые соревновались в трех возрастных категориях. Юные художники в своих рисунках отразили представление о буднях и героических подвигах бойцов спецподразделения. Каждую из них отличали искренность исполнения, яркость образов и глубокая гордость за отважных бойцов спецназа – настоящих защитников правопорядка. Рисунки олицетворяли образы смелых героев, несущих службу на благо Отечества.

Победителей определили в трех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет. В категории 6-8 лет первое место занял Илькин Мамедов (ИК-21 ОУХД), вторым стал Максим Муха (УФИЦ при ИК-1), третье место присудили Тимофею Сергееву (ОСН).

Среди участников категории 9-12 лет первое место разделили Екатерина Ружникова (СИЗО-4) и Диана Юшманова (ОБ), серебро досталось Валерии Малютиной (ОСН), бронзу получил Константин Коптяев (ИК-1).

В возрастной категории 13-17 лет победу одержала Дарья Кононова (УК), второе место заняла Екатерина Климова (ОСН).

Приз зрительских симпатий достался четырехлетним Виктории Гулько (ИК-21 ОУХД) и Егору Андросенко (ИК-5).

Юные участники проявили не только фантазию и творческое мастерство, но и глубокое уважение к профессии своих родителей и их коллег. По итогам конкурса все дети будут поощрены грамотами и сладкими подарками за активное участие и вклад в празднование значимой даты.

Подобные инициативы не только развивают творческие способности детей, но и укрепляют семейные ценности, воспитывают чувство патриотизма и уважения к важной и ответственной службе сотрудников уголовно-исполнительной системы.



