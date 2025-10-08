В Сольвычегодске историко-художественный музей использовали под гостиницу

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка законности распоряжения объектом культурного наследия регионального значения – нежилым зданием выставочного зала площадью 117 кв. м, закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Сольвычегодский историко-художественный музей» и находящегося в городе Сольвычегодск.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» с 2018 по 2019 годы на указанном объекте проведены ремонтно-реставрационные работы стоимостью более 10 млн рублей за счет средств областного бюджета.

Установлено, что Сольвычегодским музеем по согласованию с министерством имущественных отношений Архангельской области с индивидуальным предпринимателем заключен договор аренды названного нежилого здания для использования в качестве гостевого дома. В связи с этим арендатором гражданам предоставлялись услуги по временному размещению и проживанию, что не согласуется с требованиями законодательства, так как такой тип средства размещения возможен в жилом доме, либо его части, комнате.

Такое правило в настоящее время закреплено Федеральным законом от 07.06.2025 № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», вступившим в законную силу 01.09.2025.

Только после обращения прокуратуры области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к сторонам сделки индивидуальный предприниматель возвратил этот объект музею, а договор аренды объекта культурного наследия признан судом недействительным и в настоящее время расторгнут