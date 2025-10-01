О параллельной театральной жизни Поморья

В Карпогорах 3-5 октября в рамках проекта «Поэтическая родина Пришвина», который реализуется Карпогорским Подворьем Свято-Артемиево Веркольского монастыря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит конкурсная программа всероссийского фестиваля любительских театров «Берендеева Чаща». Участвуют театры из Московской области, Санкт-Петербурга, Ижевска и Архангельска.

Вне конкурса в воскресенье 5 октября в Центре досуга села Карпогоры со спектаклем «Отцово наследство» выступят артисты Народного литературно-музыкального театра «Словица». 10 октября этот спектакль, удостоенный Гран При всероссийского фестиваля «Дыхание Севера», можно увидеть на сцене Архангельского городского культурного центра. Из анонса АГКЦ:

ОТЧИЙ ДОМ — МЕСТО СИЛЫ

10 октября народный литературно-музыкальный театр «Словица» представит постановку «Отцово наследство» по произведениям нашего земляка, постоянного «воскресного» автора Руснорда, современного писателя Александра Чашева. Режиссер - Ольга Половцева.

Мы погрузимся в звучание давно забытых, утраченных слов нашего языка – тех, на которых говорили наши прабабушки, прикоснемся к нелегким судьбам наших земляков, к их глубоким нравственным устоям. В чем смысл жизни? На каком языке мы говорим? По каким нравственным законам должен жить человек? На эти и ещё очень многие вопросы отвечают герои спектакля. «Отцово наследство» – это шанс вспомнить, кто мы есть, откуда пришли, и черпать силу из этого знания.

10 октября | 19:00 | Малый зал АГКЦ

