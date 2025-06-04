В Архдраме резюмировали, куда поплыл "Поморский ковчег"

Первый иммерсивный спектакль на старейшем в России пароходе «Н.В. Гоголь» был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам директора Архангельского театра драмы имени М.В.Ломоносова Сергея Самодова, идея постановки на борту единственного в России действующего колесного парохода пришла еще в 2022 году.

В этом году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, эта идея была воплощена в полноценный спектакль. Партнерами проекта также стали центр судоремонта «Звёздочка» и туристическая компания «Помор Тур».

Концепция постановки была доработана совместно постановочной командой театра «Эскизы в пространстве», которые специализируются на создании спектаклей вне театральных пространств, например, на реке, на заводе и даже в шкафу. Но работа на пароходе такого масштаба стала для команды первым опытом и своего рода новой вершиной.

Работа над созданием спектакля велась почти целый год. Первым этапом стала подача заявки на получение гранта. После её одобрения московские коллеги прибыли в Архангельскую область и приступили к исследовательскому компоненту: посещали музеи, общались с экспертами, ремесленниками и местными жителями, вдохновляясь и проникаясь культурой Русского Севера. Важным этапом создания «Поморского ковчега» стали культурологические и исторические исследования. В театре драмы был запущен подкаст «Архдрама: поморский ковчег», где культурное наследие поморской земли обсуждали в беседах с историками, краеведами и просто неравнодушными северянами.Затем началась работа над сценарием, был объявлен кастинг на подбор актеров, закупка необходимого реквизита и декораций, а также первые репетиции.

При создании сценария команда использовала архивные документальные и фольклорные записи, экспедиции, письма и личные истории местных жителей.

По итогу кастинга собралась смешанная труппа: артисты Архдрамы, воспитанники Школы сценических искусств при театре и простые горожане. Репетиции проходили сначала на базе Архангельского драматического, а затем, как только «Гоголь» вышел с территории завода, уже на самом корабле.

— Мне кажется, что удалось создать творческий проект, который далее может существовать и развиваться устойчиво и самостоятельно. Именно это один из принципов грантовой системы Президентского фонда культурных инициатив: дать первый импульс, заложить базу, чтобы в дальнейшем проект полноценно существовал. Завершилась первая навигация, всего с июня по август на Гоголе состоялось 13 показов, которые посетили почти 1200 зрителей, — поделился итогами Сергей Самодов.

Постановка собрала большое количество восторженных отзывов как от жителей Архангельской области, так и от туристов:

«Сегодня я сошла с палубы легендарного парохода-колесница «Н.В. Гоголь» ощущение, что вернулась из путешествия на машине времени! Ведь мы качались не только на волнах Северной Двины, но и погружались в уникальные истории, старинные песни и фольклор Архангельской земли! Самое потрясающее, что эти истории не ускользают в прошлое. Их бережно собирают, оживляют и дарят нам в самом современном и пронзительном виде — в формате иммерсивного спектакля».

«Спектакль «Поморский ковчег», представленный на борту исторического парохода «Гоголь», стал для меня настоящим открытием — не просто театральным событием, а погружением в атмосферу живой истории, морской романтики и народной мудрости. Место действия само по себе — уже часть спектакля: древний пароход, качка на воде и речной ветер создают неповторимую ауру, в которой реальность и театр перестают различаться. Без преувеличения — одно из самых сильных театральных впечатлений в моей жизни».

«Быть частью этого спектакля было настоящим чудом».

«Думала просто покатаемся по Двине и немного развлечемся. Ага. Счас! Затянуло так, что даже слезу прошибло. Прекрасный спектакль! Актёры Архдрамы на высоте, впрочем как и всегда. И Архангельск такой красивый с Двины...3 часа удовольствия».



