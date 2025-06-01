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Мезень купеческая. В гостях у Лисы-мещаночки

Рассказ бывалой экскурсантки:

- Недавно я посетила очередное удивительное место – дом купца Ружникова в г. Мезень, где сейчас располагается резиденция Лисы-мещаночки. Это путешествие во времени оказалось поистине незабываемым.

Экскурсия началась прямо на улице, и наш гид увлеченно рассказывала об истории Мезени и ее купеческом прошлом. Из былого великолепия сохранилось лишь около десяти купеческих домов. И, что особенно грустно, эти уникальные памятники архитектуры находятся под угрозой сноса, так как попадают под программу ветхого жилья. Очень важно сохранить эти островки истории! Ведь они не только являются культурным наследием Севера, но и имеют огромный потенциал для развития туризма, привлекая путешественников, стремящихся к познанию и новым впечатлениям.

 Внутри резиденции лисы-мещаночки мы погрузились в атмосферу купеческого быта. Нам рассказали об особенностях убранства домов, о традициях и обычаях того времени. Особенно запомнилась возможность примерить одежду, сшитую современными мастерами по старинным лекалам. Это позволило ощутить себя частью истории, представить, как жили люди в те далекие времена. Мы с интересом рассматривали детали интерьера, сохранившиеся с тех пор, – настоящие свидетельства эпохи.

 Особое впечатление произвел один из залов, где были представлены полотна художников, воспевающих красоту северных деревень, величие домов и неповторимую природу этого края. Каждая картина – это окно в мир, где тишина и спокойствие сочетаются с суровой красотой северной природы.

 Я от всей души рекомендую посетить это замечательное место всем, кто интересуется историей и культурой Севера. Хочу выразить огромную благодарность Екатерине Аннюк за увлекательную и познавательную экскурсию. Ее энтузиазм и любовь к истории Мезени заражают!


22 июль 13:24 | : Культура

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