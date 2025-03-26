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Писатель Личутин вернулся в Мезень

Увы, ненадолго...

1 июля Мезенскую центральную и детскую библиотеки посетил известный русский писатель, лауреат множества литературных премий, почётный гражданин г. Мезень Владимир Владимирович Личутин. 

 Библиотекари провели ему экскурсию по обновлённому пространству библиотеки. Писатель с теплотой вспоминал своё обучение в этом здании, здесь прошли его школьные годы. 

 Он проявил большой интерес к краеведческим изданиям по истории Мезенского края. Встреча прошла в уютной атмосфере за чашечкой кофе по-мезенски (из самовара). Личутин поделился своими мыслями о работе над новой книгой и впечатлениями о пребывании на родной Мезенской земле.


02 июль 16:54 | : Культура

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