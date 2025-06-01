"Большие гастроли" покорили Архангельск

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» на архангельской сцене выступили ведущие коллективы из Москвы, Петербурга и Республики Беларусь.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и проходят согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ. Кроме того, показы спектаклей также вошли в новый театральный трек фестиваля «Белый июнь».

Благодаря федеральной поддержке в июне архангельская публика смогла познакомиться с творчеством Государственного академического Малого театра, Театра-фестиваля «Балтийский дом» и Брестского академического драмтеатра.

Коллектив Малого театра привез в столицу Поморья грандиозный спектакль «Смута. 1609-1611 гг.». Архангельск стал вторым городом, где за пределами Москвы увидели этот спектакль: масштабные, технически сложные декорации, сопровождаемые визуальными проекциями и порядка 120 человек – артисты и технические специалисты – не каждый театр страны способен принять постановку такого масштаба на своей сцене.

Две знаковые постановки – «Девчата» и «Укрощение строптивой» привез в Архангельск театр-фестиваль «Балтийский дом». Спектакль по одноимённой повести Бориса Бедного «Девчата», как уточняют в театре — не ремейк легендарной советской картины. В работе над инсценировкой режиссер Александр Кладько опирался на саму повесть, поэтому в спектакле судьбы героинь раскрыты намного подробнее, а характеры — более объемные. Помимо «Девчат» артисты представили спектакль «Укрощение строптивой». Это постановка одной из самых популярных пьес Уильяма Шекспира.

Завершали гастроли выступления заслуженного коллектива Республики Беларусь. Первым делом, прилетев в столицу Поморья, белорусские артисты почтили память героев, павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Монументу Победы, в знак глубокой благодарности за неоценимый подвиг.

На сцене Архдрамы коллектив Брестского драмтеатра представил драматическую балладу «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Действие пьесы разворачивается в 1944 году — начало Белорусской наступательной операции. По сюжету, фронтовик-разведчик капитан Михасёв получает под свое командование специальную разведывательную группу из четырех бойцов для выполнения особо важного задания. Для подготовки —20 дней, но вместо матёрых разведчиков— четыре девушки, вчерашние школьницы, которые по заданию штаба должны быть заброшены в тыл врага.

По словам белорусских коллег, при выборе работы для участия в гастролях, для них было особенно важно представить в год 80-летия Победы именно патриотический спектакль, показать сохранение культурного патриотического наследия двух братских народов, а также ещё раз выразить благодарность тем, кто сражался за мирное небо над головой.

Как отметил директор Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова Сергей Самодов, Архдрама не первый год активно участвует в «Больших гастролях». Программа дает уникальные возможности театрам привозить друг другу самые сильные и масштабные постановки.

— Архангельская публика тепло принимала коллег: все спектакли прошли с аншлагом, а на финальном поклоне артистов долго не отпускали аплодисментами и криками «Браво!». Всего спектакли в рамках программы в Архангельске посетили свыше 4500 тысяч северян, — сказал Сергей Самодов.

Кроме того, в 2025 году в рамках программы в Архангельске впервые выступили артисты МХАТ имени М.Горького.

Гастрольная программа продолжится и в новом, 93-м театральном сезоне. В сентябре в рамках программы «Большие гастроли» в Архангельске выступит Краснодарский театр драмы им. М.Горького со спектаклями «Анна Каренина», «Зойкина квартира», «Евгений Онегин» и «Примадонны».

В это же время на сцене Краснодарского драмтеатра труппа Архдрамы покажет зрителям шесть постановок: несравненный спектакль по одноименному роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»; интерактивный спектакль о «солнце русской поэзии» в жизни обычного человека «Спасти камер-юнкера Пушкина»; историю о жизни бездомного московского кота «Дни Савелия»; спектакль по мотивам арабской сказки «Волшебная лампа Алладина»; спектакль по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», а также современную былину по мотивам реальной истории участника СВО «Медведь». Все постановки главного режиссера Андрея Тимошенко.

