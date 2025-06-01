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Архангельск вспоминает талантливую художницу Ольгу Рехачеву

26 июня в 18.00 в Выставочном зале Союза художников (пр. Советских Космонавтов, 178) состоится открытие выставки памяти Ольги Рехачевой. Здесь будут представлены и ее картины, и картины ее друзей.

 Ольга Рехачева - замечательный художник, светлый и добрый человек, которая, преодолевая собственные трудности, не только сама творила, но и смогла помочь другим в их творчестве.

 10 лет назад ей была создана общественная организация содействия развитию культуры и искусства «Жизнь», объединившая группу профессиональных живописцев, как прообраз молодежного объединения Союза художников. Это сообщество продолжает работать и после ухода Ольги Рехачевой, они организуют выставки, в данном проекте будут представлены и картины его участников.

 На открытии будут звучать песни под гитару в исполнении участников клуба авторской песни «Вертикаль». 

 Справки по телефону 27-52-02.

24 июнь 16:48 | : Культура

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