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Выставка инсталяций на водную тему открылась в подмосковном "Архангельском"

Государственный музей-заповедник «Архангельское» представил масштабную выставку «Вода в искусстве. Вода в усадьбе», центральным элементом которой стал проект «Пойманная вода». В экспозицию вошли восемь арт-объектов, а также четыре индивидуальных проекта художников, исследующих тему воды в философском и экологическом ключе. 

Основная экспозиция «Пойманная вода» объединяет объекты, демонстрирующие противоречивое отношение человека к водной стихии — от скрытых труб, символизирующих попытку подчинить природу, до эстетичных аквариумов, раскрывающих её красоту. Семь тематических «остановок» предлагают зрителю проследить, как вода формировала ландшафт усадьбы «Архангельское» и как её образ трансформируется в современном искусстве.

В рамках выставки «Вода в искусстве. Вода в усадьбе» в музее-заповеднике «Архангельское» представлены четыре индивидуальных художественных проекта, исследующих тему воды в разных аспектах. Один из них — инсталляция «Следы на воде» Александры Ткаченко — соединяет библейские мотивы с экологической рефлексией, актуальной для Архангельска.

Работа отсылает к евангельскому сюжету о хождении по воде, превращая водную гладь в символ преодоления границ. Зеркальная поверхность отражает небо и ландшафт, создавая эффект «портала» между мирами. Но для Архангельска, где жизнь тесно связана с Северной Двиной, вода — не только метафора, но и жизненный ресурс. Художница напоминает: следы на воде оставляют не только ангелы, но и люди, чья деятельность влияет на хрупкую экосистему реки.

«Пойманная вода» напоминает о необходимости бережного отношения к стихии, даже когда она скрыта в инженерных системах.

«Проект наглядно показывает, как творчество может объединять технологии, экологию и культуру, — отмечают организаторы выставки. — Для промышленных городов вроде Архангельска это особенно актуально: вода здесь одновременно и природная стихия, и часть инфраструктуры».

Проект реализован при поддержке Минстроя России и ГК «Росводоканал».

Выставка продлится до конца лета. Вход свободный.

04 июнь 14:25 | : Культура

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