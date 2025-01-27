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Художники Архангельска рискуют оказаться на улице

Архангельские художники могут в одночасье лишиться производственной базы, которую в не самые лучшие для страны годы создавала для них Советская власть. Неужели чиновники администрации Архангельска  всерьез верят, что смогут залатать чудовищные бреши местного бюджета, распродав мастерские-студии Союза художников?

«Художники – не тараканы. Дустом их не вытравишь», – уверен заслуженный художник России Алексей Григорьев. Художник продолжит творить в любой ситуации. Только, возможно, уже не в Архангельской области и даже… не в России.

Галереи и выставочные залы на Вологодчине и в Мурманской области – гордость этих регионов. Там художников уважают и поддерживают.

 Арт-центр «Митьки» стал в свое время визитной карточкой Ленинграда/СПб и таковым остается в наши дни. У нас же мастера кисти рискуют стать изгоями. К чему бы это?

Культурное сообщество Поморья проявляет деятельное беспокойство

11 апрель 13:30 | : Культура / Скандалы

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