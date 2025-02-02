В Архангельскую область возвращаются "Сполохи"

Был кинофестиваль с таким названием… но нет, это другое. Новый культурный проект презентует Кенозерский национальный парк:

- Многие помнят конкурс по поддержке предпринимательских инициатив «Северное сияние». Он проводился Кенозерским национальным парком в рамках проекта «Северное сияние. Женские инициативы для устойчивого развития». Тогда мы смогли поддержать 40 больших и маленьких инициатив.

Победители конкурса «Северное сияние»:

• Приобретали современное оборудование для пекарен

• Покупали гусей, кур, поросят и корма для них, строили домики для их проживания

• Заводили огороды, где выращивали овощи не только для себя, но и на продажу

• Шили лодки для сдачи в аренду

• Ремонтировали гостевые дома

• Открывали кузницы и мастерские по производству сыров, пряников, тканых дорожек

• И даже строили ангары для сушки беломорских водорослей (для тех, кто живёт не на побережье, это звучит экзотично)

Мы много раз слышали вопрос: «А когда повторят конкурс?». А ещё у нас спрашивали: «Куда можно написать проект, чтобы получить средства на покупку дополнительного оборудования? Есть потребность в развитии старого проекта, так как не справляюсь со спросом».

И второй вопрос особенно радует. Получается, что поддержанные в 2020 и 2021 годах инициативы не только существуют, но и развиваются!

Именно это обстоятельство послужило причиной для запуска нового конкурса грантов по поддержке предпринимательских инициатив.

Мы назвали его «Сполохи», так как это название отсылает по смыслу и содержанию к конкурсу «Северное сияние».

Приём заявок ведётся до 21 марта. А подведение результатов — 31 марта. Да-да, как в конкурсе «Хранители традиций», для удобства).

При оценке проектов мы будем учитывать наличие опыта, особое внимание уделим уже существующим, но стремящимся развиваться проектам. Максимальная сумма гранта составляет 100 тыс. руб.

Большим плюсом будет формирование партнерств — с Парком, с другими проектами.

Итак, направления поддержки — устойчивый туризм, малые производства, сельское хозяйство, сфера услуг.

В Положении написаны все подробности. В том числе, на что можно потратить средства гранта. Заметим только, что возможны расходы на продвижение, а также на обучение.

Что нужно сделать для участия?

1. Внимательно прочитайте Положение о конкурсе. Там вы найдёте всю информацию по участию. Но если вопросы всё-таки останутся, можно задать их по электронной почте, по телефону 89210744859, а лучше всего написать в Телеграм @defenselands

2. Заполните заявку на участие (она приложена отдельным документом) и отправьте её на адрес defenselands@gmail.com

Положение и заявку для участия в конкурсе можно скачать на сайте Парка по ссылке https://kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/severnoe-siyanie-vernyetsya-spolokhami-/