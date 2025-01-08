Архангельский колледж культуры искусства отметил юбилей А.П. Чехова

Областной конкурс театральных миниатюр проводится в шестой раз, на этот раз он приурочен к юбилею русского классика. В этом году - при поддержке группы «Аквилон».

Своё творчество показали несколько коллективов региона. Архангельский любительский театр «Жизнь» взял первое место на областном конкурсе миниатюр. Для зрителей это был премьерный показ «Шутки» Чехова. Актёры поделились, что первое место стало для них полной неожиданностью. С момента задумки до постановки спектакля прошёл год, да и саму пьесу ставили на паузу.

- Мы очень рады. Мы очень надеялись, не верили в это до последнего. Переживали, волновались. Он где-то у нас даже спал этот спектакль, какое-то время был перерыв и потом снова мы за него взялись и где-то два месяца уже такой активной работы, - говорит Елена Надеева, актриса любительского театра «Жизнь».

Миниатюры по Чехову в этом году - основная тема конкурса. Он посвящён 165-летию со дня рождения русского писателя, обладавшего непревзойденным чувством юмора.

- Это малая форма, она очень интересная. Это всегда юмор — до 20 минут. Небольшое количество актёров — три-четыре максимум и небольшая площадка. То есть, не нужно большую сцену, - отметил преподаватель Архангельского колледжа культуры и искусства

Роман Абрамовский.

Всё это позволяет выступать на конкурсе даже небольшим театрам, что особенно важно для сельских коллективов. Здесь они могут получить признание нового зрителя. А значит, в перспективе, и гастроли. География участников в этом году значительно расширилась Няндома, Березник, Северодвинск и Архангельск.

- Очень важно поддерживать и развивать театральное искусство в глубинке. Наш колледж это одна из ступенек к успеху небольшого провинциального театра на региональном уровне, подготовка к более значимым конкурсам, уже общероссийского уровня. Такие конкурсы стимулируют молодежь и более старшее поколение объединяться в творческие коллективы и формируют преемственность в театральных поколений, - отметила и. о. директора Архангельского колледжа культуры и искусства Марина Гудим-Левкович.

Итоги конкурса:

- Диплом I степени: Экспериментальный любительский театр общественной организации «Жизнь» (художественный руководитель Абрамовский Роман Витальевич);

- Диплом II степени: наш любимый любительский театр «На двоих» (режиссер Савинская Виктория Андреевна, Архангельский колледж культуры и искусства);

- Диплом III степени: Общественное объединение Театр «СВЕТиКО» (режиссер Хрипунова Светлана Васильевна, с. Карпогоры, Пинежский муниципальный округ);

- Диплом «За лучшую мужскую роль»: Алмазов Николай из Театра «СВЕТиКО» (с. Карпогоры, Пинежский муниципальный округ);

- Приз зрительских симпатий: любительский театр «На двоих» (режиссер Савинская Виктория Андреевна, Архангельский колледж культуры и искусства).



