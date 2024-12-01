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В Научной библиотеке САФУ презентовали труд "История России"

Под занавес 2024 года, 11 декабря, в Научной библиотеке САФУ прошел творческий вечер Владислава Ивановича Голдина - советского и российского историка, международника, науковеда, профессора С(А)ФУ, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, активно сотрудничающего с Архангельским региональным отделением РУСО.

 Обширная информация об изданных и планируемых к издательству научных работах освещающих ход и предпосылки Гражданской войны на Севере, в доступной форме была преподнесена пришедшим на мероприятие.

 Было весьма подробно рассказано об издаваемом ныне 20-ти томнике «История России», к 12-му тому которой Владислав Иванович приложил самое деятельное участие.

Отдельно стоит отметить, что на выставку и вечер пришло немало студенческой молодежи, активно интересующийся темой Гражданской войны на Севере, что бесспорно радует, в свете осложняющейся ситуации на границах нашей страны.


13 декабрь 12:39 | : Культура

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