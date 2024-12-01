Над Каргопольем поплывут хрустальные звоны колоколов

XXI Всероссийский фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны» обещает стать грандиозным событием, привлекающим внимание ценителей искусства и любителей звонов на протяжении трех зимних дней. С 17 по 19 января 2024 года Каргополь вновь станет центром культурной жизни, где будут пересекаться традиции и современность в уникальной атмосфере зимнего праздника. Дата проведения фестиваля всегда остается неизменной, ведь он приурочен к великому православному празднику Крещение Господне. «Хрустальные звоны» проводятся с 2005 года, и стали первыми в России зимним фестивалем колокольного искусства.

Конкурс ледовых скульптур на набережной им. Баранова станет прекрасным вступлением к открытию фестиваля. Программа обещает быть насыщенной и интересной. Гости фестиваля смогут погрузиться в искусство колокольных звонов на мастер-классах под руководством именитых мастеров. Театрализованные представления и концерты от творческих коллективов Вологды, Тамбова, Каргополя создадут невероятное настроение. «Крендельная купца Немчинова» с традиционной каргопольской выпечкой, горячим чаем согреет в северную зиму всех от мала до велика. Детские мероприятия, включая, экспериментариум и мастер-классы добавят веселья и позитива.

Организатор фестиваля Каргопольский музей подготовил целую серию экскурсий: интерактивные, кураторские и другие. И впервые в дни фестиваля приоткроет тайны реставрационная мастерская музея. Концерт музыканта – инструменталиста Сергея Власова, создателя оригинальной модели оркестровых колоколов «колохорд», не оставит равнодушными гостей города.

Изюминкой фестиваля колокольного искусства станет музыкальная битва «Музыкальный ринг». В нешуточном батле на музыкальном ринге сойдутся настоящие профессионалы - ансамбль народных инструментов «Тамбов» из г. Тамбов и Дуэт «Парочка-тальяночка» г. Каргополь.

Яркая кульминация фестиваля — колокольный концерт, который состоится в ночь с 18 на 19 января, вместе с Великим водоосвящением и купанием в крещенской купели на реке Онеге.

Фестиваль «Хрустальные звоны» станет настоящим праздником духа, объединяющим сердца людей из разных уголков России.

Программа фестиваля: https://karmuseum.ru/exhibitions/6473/

Музейный визит- центр Каргопольского музея: +7 902 701 45 97 (telegram) – заказ экскурсий, мастер-классов.