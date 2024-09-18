Архангельские мастера воздвигли памятник святой Елизавете в Башкирии

Памятник великой русской святой Елизавете Фёдоровне установлен в Николо-Берёзовке, месте её паломничества

В Башкортостане, в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района, состоялось торжественное открытие памятника святой преподобномученице великой княгине Елизавете Фёдоровне. Именно сюда, в это святое место, Елизавета Фёдоровна дважды приезжала при жизни, чтобы поклониться чудотворной иконе святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Открытие памятника стало знаковым событием не только для региона, но и всей страны, а сам памятник по отзывам многих искусствоведов был признан одним из лучших среди существующих монументов, посвящённых святой Елизавете. Его создание и установка стали возможными благодаря труду мастеров из Архангельска.

Скульптором памятника выступила Дарья Царёва, уроженка Архангельской области, ныне живущая и работающая в Архангельске. Её работа глубоко тронула сердца всех присутствующих, ведь скульптура передаёт внутренний свет и духовность святой Елизаветы.

"В своей работе мне было важно помимо внешнего сходства отразить еще и духовный облик этой великой святой" - в своем слове на открытии памятника сказала Дарья Царева, - "и, с Божией помощью надеюсь, это удалось".

Организацию процесса создания, доставки и установки памятника взял на себя Григорий Михайлович Сальников, также житель Архангельска. Его профессионализм и усердие позволили осуществить этот проект.

Изготовлен был памятник на заводе Андрея Дьячкова в Тутаеве Ярославской области.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул значимость события для всей республики и отметил важность сохранения исторической памяти о великих людях России:

«Установка памятника в Николо-Берёзовке — это не просто сохранение исторической памяти. Это дань уважения духовной миссии святой Елизаветы и её связи с этим святым местом», — отметил Радий Хабиров.