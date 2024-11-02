В Каргополе можно узнать всё про органы внутренних дел

Создатель тематического музея – коллекционер-энтузиаст, ветеран органов внутренних дел старший лейтенант милиции в отставке Олег Данилов.

Олег Иванович 13 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел. После выхода на заслуженный отдых в 2008 году он вернулся к своей гражданской специальности учителя физкультуры и стал работать в местной спортивной школе тренером по лыжным гонкам.

В 2013 году Олег Данилов организовал территорию общественного самоуправления «Спортивная Сиреневая» и благодаря выигранному гранту создал большую спортивную площадку, где также разместился созданный им за время «отдыха на пенсии» музей лыж. В 2022 году к нему присоединился музей ретро автомобилей «Старый драндулет», а теперь родилась экспозиция, посвященная истории советской милиции.

На торжественном открытии музея присутствовали начальник межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» подполковник полиции Владимир Богданов и начальник отделения полиции «Каргопольское» майор полиции Александр Кокушин.

– Благодаря таким людям как Олег Иванович, их активной гражданской позиции, сохраняется история органов внутренних дел нашего региона. Надеюсь, что новое музейное пространство станет местом притяжения для гостей округа и хорошей возможностью для молодого поколения узнать больше о работе стражей порядка, - обращаясь к Олегу Данилову, сказал Владимир Богданов.

По словам Олега Ивановича, идею создания нового музейного пространства ему подсказал друг и коллега – бывший начальник Каргопольского отдела внутренних дел, а ныне председатель Собрания депутатов Каргопольского округа Александр Лысков. Александр Федорович подарил ветерану свою форму полковника милиции и каракулевую шапку, которую ему вручили при присвоении высокого звания.

В музее представлена форма разных лет, личные вещи стражей порядка, документы, награды, измерительные приборы – например, алкотестеры, использовавшиеся в советское время сотрудниками ГАИ, и многое другое. Одна из музейных комнат оформлена в виде кабинета сотрудника органов внутренних дел. Здесь стоит стол и лампа 50-х годов, а также настоящая печатная машинка «Ундервуд». Во второй комнате нашлось место даже старому милицейскому мотоциклу, на котором много лет назад ездили местные участковые.

Как признается Олег Данилов, не успел музей открыться, а его коллекция уже начала пополняться. Так, коллеги из Котласского округа прислали для экспозиции знаменитую синюю шинель, которую носили сотрудники МВД в 50-60 годы прошлого века. Так что теперь автор экспозиции строит планы на расширение музея.



