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Библиотека в воспитательной колонии под Архангельском стала лучше среди подобных

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги смотра-конкурса на лучшую библиотеку среди исправительных учреждений и следственных изоляторов.

На суд жюри участники предоставляли фото и видеоматериалы, пояснительные записки, раскрывающие деятельность библиотек. При определении результатов учитывалось не только число читателей, оборудование помещения, но и проведение различных мероприятий для посетителей. За победу боролись 14 учреждений. 

В итоге после оценки представленных материалов третье место присудили библиотеке исправительной колонии №5 (г. Коряжма), на втором – исправительная колония №29 (п. Река Емца, Плесецкий округ). Лучшей была признана библиотека Архангельской воспитательной колонии.

Победа досталась АВК неслучайно. Здесь насчитывается порядка шести тысяч книг, библиотечный фонд постоянно обновляется. В свободное время воспитанники могут почитать классические произведения как русских, так и зарубежных авторов. Также  на постоянной основе организуются просветительские и культурно-массовые мероприятия: литературные встречи, акции, выставки. Кроме того при библиотеке организовано пространство творческой мастерской для проведения мастер-классов: по литью из гипса, по работе с эпоксидной смолой, изготовлению гравюр, ароматических саше из воска и сухоцветов, пирографии.

 

13 ноябрь 11:33 | : Культура

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