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В воспитательной колонии под Архангельском служит настоящий сказочник

Сотрудник воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) Антон Шушарин, являющийся членом Союза писателей России,  представил свое новое произведение - сказку «Летающий остров и Северная земля».

Мероприятие по знакомству читателей с написанной книгой состоялось в Холмогорской районной библиотеке им. М.В. Ломоносова не случайно. Сюжет вышедшего в свет произведения касается и этих мест. Как говорит сам автор, новая книга для любознательных детей и родителей. Идея написать ее возникла благодаря дочери Антона Алексеевича, именно она вдохновила его на написание истории об интересных местах и событиях, происходивших в Архангельской области в далекие времена. В ней рассказывается об обычной архангельской школьнице Але, которая отправляется в путешествие по времени и пространству, где знакомится с необыкновенными людьми и погружается в переломные для родного края исторические моменты. 

- Всё детство я провел в холмогорской деревне, напитался, налюбовался просторами этой земли. Она и сейчас восстанавливает мои силы лучше любых курортов. Мне захотелось знать о родине больше, - говорит  Антон Шушарин. - Так нашлись интересные факты, легенды, истории, некоторые из них и легли в основу сказки «Летающий остров и Северная земля», в моей интерпретации. Очень хочется, чтобы ребята заинтересовались историей архангельской земли, представили себе жизнь наших предков и осознали ценность и поддержку родной земли. Надеюсь, читать приключения будут всей семьей. 

Это уже не первое произведение, которое выходит из-под пера Антона Шушарина. Истории, которые он описывает в своих книгах, сначала рассказывались друзьям, потом записывались и в итоге сложились в интересные рассказы и повести. Идеи для их создания черпались из его профессиональной деятельности. Сборник рассказов «Ангелы в ночи» вышли в свет, когда он работал на «Скорой помощи», а  две другие книги «Щенки» и «Арматура», когда начал служить в Архангельской воспитательной колонии, где отбывают наказание подростки, совершившие преступления. Майор внутренней службы Шушарин старается привить  трудным подросткам любовь к чтению, так по его замыслу,  он занимается воспитанием через творчество. И вчерашние хулиганы охотно берут в руки книги и идут потом к нему, как к старшему наставнику, за советом и поговорить «за жизнь». 

Отметим, что Антон Шушарин является финалистом и лауреатом нескольких престижных литературных премий, включая премии имени А. М. Твардовского, В. П. Астафьева и В. П. Крапивина. 

 

25 сентябрь 10:21 | : Культура

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