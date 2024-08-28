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Архангельский театр кукол узнал имя своего нового директора

И это Сергей Самодов, уже директорствующий в Драмтеатре им. Ломоносова. Сегодня кукловодам его представил председатель Правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

Назначение прошло через региональное Министерство культуры, Самодов будет совмещать все должности. Оптимизация по… ?

Комментарий от нового директора:

- Это очень ответственное назначение. Я понимаю, сейчас нам вместе с коллективом театра кукол предстоит сделать много, чтобы создать атмосферу доверия. Это дорога упорного труда, и ее мы пройдем вместе. А мои принципы управления просты: уважение к традициям театра, именно в традициях поиск опоры для развития, открытость, искренний труд, внимание к мелочам в работе службы зрителя, создание ресурса и инфраструктуры, чтобы режиссеру и актеры смогли максимально раскрыть свой потенциал.

Как стало известно нашей редакции из собственных источников, коллектив Театра кукол пришел в себя от первоначального шока и пишет письмо протеста. Рассчитываем получить его копию на руки.


23 сентябрь 17:03 | : Культура

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