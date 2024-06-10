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Кич или романтика? В Северодвинске появились свои «влюбленные»

В центре города корабелов появился новый арт-объект, несколько оживляющий общую строгую атмосферу города-завода.

И уже вызвал споры своей эстетикой…

- Арт-объект выполнен из нержавеющей стали и окрашен полимерной стойкой краской. Высота — два с половиной метра.  Новая романтичная композиция уже привлекает внимание горожан. Взрослые и дети делают фотографии на фоне новой скульптуры. Город становится ярче, давайте беречь красоту, - процитировало издание «Регион 29» главу Северодвинска Игоря Арсентьева.

Однако наши коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» увидели в скульптурной композиции лишь кич, потворство уродству и низкопробным обывательским вкусам.

Что ж… искусство и должно быть спорным (мнение наблюдателей от редакции).

14 август 14:44 | : Культура / Скандалы

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