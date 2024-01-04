В Архангельске пройдет музыкальный фестиваль "Похвала органу"

С 7 по 22 сентября в городе пройдёт XXXIII Международный фестиваль органной музыки «Похвала органу».

В рамках фестиваля запланированы четыре концерта, которые состоятся в Кирхе. Программу презентует издание «Регион 29»:

- 7 сентября фестиваль откроет лауреат международных конкурсов Артём Хачатуров из Калининграда.

14 сентября состоится концерт «Вершины органного искусства» лауреата международных конкурсов Евгении Лисицыной из Москвы. Она исполнит «Времена года» Вивальди и сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

21 сентября программу «Бах — ученик и учитель» представит Виктор Ряхин из России и Норвегии, идейный вдохновитель фестиваля и его постоянный участник. Он исполнит сочинения Баха, Букстехуде и Кребса.

22 сентября фестиваль закроют Виктор Ряхин (орган) и Михаил Логинов (художественное слово). Зрители увидят литературно-музыкальную программу «Сказки Скандинавии» по мотивам сказок «Подменыш» Сельмы Лагерлёф и «Хемуль, который любил тишину» Туве Янссон. Повествование будет сопровождаться музыкой норвежских композиторов.

Начало всех концертных программ в 17:00.