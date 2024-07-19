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Музей Победы расскажет о Школе Соловецких юнг

В московском Музее Победы до 22 сентября можно познакомиться с интерактивной выставкой «Соловецкие юнги». Она рассказывает о знаменитой Школе юнг ВМФ, находившейся на Соловках в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба музей, посетители выставки смогут увидеть уникальные предметы и подлинные документы из фондов Соловецкого музея-заповедника и частных коллекций и узнать об истории Школы юнг. Выставка последовательно, документально и наглядно раскрывает этапы создания Школы юнг на Соловках, приводит обоснование ее значимости. Гости музея смогут узнать о том, как строился процесс обучения, каким специальностям обучали, кто руководил учебным процессом, как сражались юнги на боевых кораблях всех флотов и флотилий. 

Пространство выставки интерактивно: здесь можно примерить форму юнги, ответить на вопросы викторины, поучиться вязать морские узлы, изучить флажный семафор. 

«Тема сохранения памяти, которую мы лейтмотивом несем через всю выставку, действительно важна, и наш музей всегда этим занимается», - поделилась куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела Музея Победы Елена Ремезова. 

Открывала выставку Екатерина Фирсова, заместитель директора по выставочно-экспозиционной деятельности Соловецкого музея-заповедника. Она рассказала об истории отряда Северного флота, подразделением которого была школа Соловецких юнг, поделилась мыслью о значимости таких совместных проектов в современной музейной практике:

«Мы очень рады возможности представлять свой проект в Музее Победы. Это одно из самых популярных мест в Москве и в стране, поэтому мы надеемся, что здесь выставку посмотрят большое количество жителей и гостей столицы, и проект найдет теплый отклик в сердцах посетителей музея. Думаю, что эта тема соловецких юнг весьма актуальна, нужно рассказывать подрастающим поколениям такие истории и воспитывать их на примерах любви к своей Родине. Надеюсь, что Музей Победы оценит нашу ноту в общем хоре по сохранению исторической памяти».

Фото: Музей Победы

22 июль 14:58 | : Культура

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