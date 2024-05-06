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Архангельская епархия следит за развитием церковно-певческого искусства

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочую встречу, посвященную вопросам развития хорового искусства.

    Участие во встрече приняли настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский, ключарь этого собора и руководитель архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, а также певчие архиерейского хора.

    Разговор посвятили вопросам развития церковно-певческого служения в Архангельске, в частности, шла речь о взаимодействии епархиального управления с музыкальными учебными заведениями и хоровыми коллективами города.

    Опытный хоровой дирижер и педагог Екатерина Васильевна Харитонова, которая более двадцати лет трудится на благо церковных взрослых и детских хоров, рассказала архипастырю о том, как развивается хоровое и вокальное искусство в регионе, и выразила надежду на то, что студенты музыкальных учебных заведений будут всё больше проявлять интерес к церковному пению и трудиться в храмовых хорах и ансамблях.

    Митрополит Корнилий выразил признательность Екатерине Васильевне и всем участникам встречи за их труды и пожелал им помощи Божией в дальнейших трудах, подчеркнув особую важность профессионального церковного пения и бережного сохранения певческих традиций Русской Православной Церкви. 

21 июнь 09:09 | : Культура / Верую

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