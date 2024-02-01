Летняя "Школа кинопедагогов" стартовала в Кенозерье

Две съемочные группы прибыли в Кенозерье и уже активно принялись за работу. Вчера участники курса занимались поиском и освоением локаций, актёры примеряли костюмы, гримёры тренировались наносить грим, вторые режиссёры в очередной раз проверяли вызывные листы.



Первый вечер посвятили лекции. О монтаже и работе со звуком на площадке рассказал Петр Меньшиков. Звукозаписывающее оборудование все опробовали на себе, а на монтажной ленте оказался первый фрагмент видео, который уже успели отснять по дороге в Вершинино.

Проект поддержан Губернаторским центром Архангельской области Министерством культуры Архангельской области и Президентским фондом культурных инициатив



