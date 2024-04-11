В Архангельске проходит акция "Огненные картины войны"

В честь 100-летнего юбилея Розы Шаниной и в канун 79-й годовщины Великой Победы на площади Мира в столице Поморья май был огненный. Свечами на асфальте активисты, сторонники, члены Партии совместно с Волонтёрами Победы, общественниками, депутатами выложили стилизованную композицию портрета знаменитой землячки.

- В каждой семье есть свой герой, участник Великой Отечественной войны. Города и другие населённые пункты имеют своих знаменитых соотечественников, освободивших Родину от фашизма. В этом году мы решили посвятить партийную акцию «Огненные картины войны» Розе Шаниной, чьё имя также носит улица в Архангельске. Мы помним и чтим подвиг молодой девушки, меткого снайпера, так же, как и других участников той страшной войны. Акцию мы посвящаем и бойцам специальной военной операции, героически исполняющим свой воинский долг сегодня, - сказала Валентина Клишова, начальник отдела партийного строительства Архангельского регионального отделения «Единой России».

К памятным мероприятиям по всей стране и за рубежом присоединились миллионы человек. Свечи в рамках партийной акции «Огненные картины войны» зажгли в знаковых местах региональных центров, городов, сёл и деревень.



