В Архангельск приезжает "Цирк" с Орловой

Картину режиссера Григория Александрова покажут в усадебном доме Е. К. Плотниковой в рамках проекта «Этот чудный детский мир». Подробности от издания «Регион 29»:

- 23 марта в 15 часов в доме-усадьбе Е. К. Плотниковой в Архангельске состоится показ известного советского фильма «Цирк». Сценарий фильма опирается на пьесу Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка». В одной из сцен картины можно увидеть и самих Ильфа и Петрова.

«Цирк» впервые показали на большом экране 25 мая 1936 года. Тогда картина произвела фурор, а исполнители главных ролей — Любовь Орлова и Сергей Столяров — практически сразу стали кинозвёздами Советского Союза. Марш Дунаевского и Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная» из этой кинокартины по сей день знаком многим жителям постсоветского пространства.

Кинофильм оказался своеобразным кинодокументом эпохи. В нем можно увидеть уникальные панорамы Москвы с царскими орлами на кремлевских башнях, а также результат самых первых съемок в московском метрополитене. Ещё в картине присутствуют кадры настоящего первомайского парада 1935 года, в постановке которого принимал участие хореограф Игорь Моисеев.