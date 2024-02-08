Книга бывшего архангельского депутата Воробьева вышла в бумажном варианте

От автора:

- Вот и увидела свет, моя долгожданная книга!

Прошло почти 17 лет с того момента как я начал ее писать. С одной стороны это просто вечность и многое уже забылось, с другой как будто было все вчера. За все это время книга не потеряла актуальность. В нашей стране вообще все, что связано с системой "правосудия", ГУЛАГа, а также нынешними продолжателями традиций - системой ФСИН, десятилетиями не теряет своей актуальности.

Поэтому, уверен, эта книга, помимо описательной художественной части, будет полезна для большинства людей (особенно молодому поколению) с практической чисто прагматичной стороны, чтобы иметь представление о процессах, происходящих по ту сторону забора и быть готовым к любым поворотам судьбы.

Можете писать мне в личку через ВК, и я вам вышлю книгу, можете покупать через Озон. В наше время подобная книга обязательно должна быть в каждом доме.

Спасибо всем, кто поддерживал все это время в создании книги, а также всем, кто поддержит в распространении и продвижении данной информации. Ниже полезные ссылки.

Ссылка на Озон https://www.ozon.ru/product/po-tu-storonu-pravosudiya-1418270415/?tab=reviews

Ссылка на электронную версию, которую также можно приобрести всего за 249 рублей. https://www.litres.ru/book/viktor-nikolaevich-vorobev..

Адрес моей страничке ВК, где вся подробная информация про книгу и не только https://vk.com/id700976398



