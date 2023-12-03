Художница из Котласа начала свой путь в кино с Arctic Open

7 декабря во время торжественной церемонии открытия VII Международного кинофестиваля Аrctic Оpen наградили победителей народного IT-квеста «Сними своё кино». По словам его разработчика Ивана Овсянкина, съемки народного квеста превратились в увлекательную игру, по итогам которой получилось 22 мини-фильма о Севере. Членами жюри выступали обычные люди. А чтобы исключить накрутку голосов, была создана специальная система зрительского голосования: 583 члена народного жюри выбрали пять фильмов-победителей. В эту пятерку вошла киноработа преподавателя котласской школы искусств «Гамма» Инны Слибо.

- Инна Николаевна, как так - Вы известная в Котласе и за его пределами художница – и вдруг такой кинодебют?

- На самом деле все новости кинофестиваля Аrctic Оpen я отслеживаю давно, подписана на группу в социальных сетях. Заметила, что с каждым годом фестиваль набирает обороты. А во время пандемии, точнее, в период самоизоляции, сама начала снимать любительские зарисовки и даже прошла онлайн-обучение в одной из московских киношкол. Поэтому, узнав, что в рамках арктического фестиваля стартует народный квест, сразу же решила попробовать свои силы. Квест начался осенью, все участники общались исключительно с чат-ботом, который раздавал задания. С первым заданием справилась быстро: нужно было записать на видео фразу: «Я – житель Севера». Эти слова я произнесла на берегу Северной Двины, в выборе локации сомнений не возникло. Далее требовалось предоставить сюжет и сценарий будущего ролика. Поначалу планировала рассказать о деревянном прошлом Котласа и о том, как с каждым годом меняется наш город. Однако, на деле история получалась ностальгически-грустной и производство мини-фильма застопорилось.

Неожиданно мне помог… северный сказочник Степан Писахов. Я как раз поехала со своими подопечными из «Гаммы» в Архангельск для участия в творческой школе фестиваля «Будущее Поморья», а по пути мы зашли в музей, расположенный на Поморской улице. Там впервые услышала от экскурсовода его мудрую фразу: «Поехать на Север – глаза прополоскать». Сразу же родилась идея про золотую осень, про то, как город забирает энергию и как ее восполнять. Часть материала отсняли сражу же, прямо в архангельском автобусе. К созданию фильма руку приложили мои ученики, мой супруг Андрей Слибо, художница Наталья Писарева. После того как я отправила окончательный результат, со мной на связь вышел организатор квеста и пригласил на церемонию открытия кинофестиваля. Конечно же, я с радостью откликнулась на это приглашение…

…и в числе остальных участников кинофестиваля прошлась по синей «арктической» ковровой дорожке!

- О, на это даже не рассчитывала, но не скрою - было почетно! Ехала не за победой, а за эмоциями. К тому же, было интересно посмотреть выступление заявленного на открытии питерского джазового коллектива с его харизматичным лидером. Конечно же, обрадовалась, узнав, что вошла в пятерку победителей. Довольна подарком - книгой «Долгая выдержка» от Северного морского музея, мы с супругом её штудировали всю обратную дорогу. Знающие толк люди подсказали, что такое издание не в каждом музее есть. Хоть времени в Архангельске у нас было немного (нужно было спешить домой на уроки), но в фестивальную атмосферу окунулись, сходили на пару показов, впечатлились образовательной программой.

- Каковы дальнейшие планы относительно кинематографа?

- Не отрицаю тот факт, что заявлюсь с собственным короткометражным фильмом на следующий кинофестиваль Аrctic Оpen. Очень хочется, чтобы наш Котлас тоже стал площадкой его проведения, как, к примеру, случилось в этом году в Няндоме и Коноше. Ведь у нас есть достойный ресурс для того, чтобы принять кинофестиваль!

(по материалам «Двинской правды»)