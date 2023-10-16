Arctic open зажег в Архангельске

Международный кинофестиваль в седьмой раз открылся эксклюзивной синей арктической дорожкой, на которой поприветствовали всех участников киносмотра, по-арктически разбитой лентой, громкими барабанщиками, холодной погодой и тёплым зрительским приёмом. Впервые за всё время проведения Arctic open члены жюри, режиссёры, продюсеры, актёры, участники деловой и образовательной программ шли по арктической дорожке под аплодисменты зрителей в здании Архангельского театра драмы, а не на улице из-за крепких морозов.

Открывали VII Arctic open под «Музыку портового города». Гости церемонии открытия услышали джаз в исполнении музыканта Вовы Чё Морале и группы Sweet Hot Jazz Band. Кроме концерта музыканты Sweet Hot Jazz Band в Архангельске и Северодвинске проводят мастер-класс для студентов музыкальных учреждений, где расскажут про основы джазовой импровизации и продемонстрируют, как аккомпанировать в джазе.

В Архангельске в четверг, 7 декабря, просмотры фильмов Arctic open начались в кинотеатре Мираж Синема ТРК «Титан Арена» и кинокомплексе «Русь».

В этом году в кинособытиях VII Arctic open принимают участие больше 130 человек из России, Франции, Турции, Мексики, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Индонезии, Китая и Великобритании. В программе 57 фильмов, которые покажут на 17 площадках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме, Североонежске и Коноше.

- Я могу только сказать: большому кораблю пусть будет большое плавание, так что с праздником, друзья, - поприветствовала зрителей кинофестиваля директор Arctic open Тамара Статикова.

На церемонии открытия наградили победителей народного IT-квеста «Сними своё кино». Гран-при зрительского голосования достался Эльдару Масхутдинову. Главный приз – мотособака от компании «Мотобуксировщики и вездеходы POMOR». Ещё четыре автора фильмов получили подарки от спонсоров.

- С сентября по ноябрь проходил народный IT-квест, где съёмку фильмов мы превратили в игру. По итогам квеста получилось 22 готовых фильма. Членами жюри также были обычные люди, мы создали специальную систему, чтобы исключить накрутку голосов. В итоге за две недели зрительского голосования 583 члена жюри выбрали пять фильмов-победителей, - рассказал Иван Овсянкин, IT специалист, разработчик квеста «Сними своё кино».

Фильмом, открывающим кинофестиваль, стала документальная кинолента «Последний теплоход» (16+) режиссёра Ильи Желтякова производства киностудии «Ленфильм». Роуд-муви, герои которого находятся в дороге, путешествуя по берегам и поселкам Кольского полуострова на теплоходе «Клавдия Еланская». Киноработа рассказывает о реальной жизни в этих просторах, о людях, которые остались хранителями Севера и не переехали на «большую землю» за лучшей жизнью.

- Кинофестиваль Arctic open стал визитной карточкой Архангельска и Архангельской области, подчеркивает роль и значение нашего северного региона как одного из центров культуры, образования на Арктической зоне РФ. За несколько лет кинофестиваль превратился из проекта в большое, значимое культурное событие, которое ожидают профессионалы и любители, творцы, создатели кино и, конечно, зрители. Для нас особенно важно и ценно, что, помимо обширной конкурсной программы, фестиваль содержит большую образовательную часть. Несмотря на геополитические изменения, фестиваль продолжает быть и развивается как международный, потому что искусство шире границ, - сказал заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Arctic open продлится до 10 декабря. Впереди просмотр фильмов в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Вместе со зрителями в зале сидят члены жюри. Уже в это воскресенье им предстоит сделать выбор и определить победителей в трёх номинациях – полнометражном, короткометражном и документальном кино. Свою оценку даст документальным фильмам и медиажюри, состоящее из архангельских журналистов и режиссёров.

Церемония закрытия пройдёт в Архангельском театре драмы. Вход свободный, приглашаем всех желающих 7 декабря в 19 часов. Также впереди презентация сериала «Из поморов мы», съёмки которого проходили в Архангельске и селе Ломоносово этим летом. Первую серию нового сериала архангелогородцам представят креативный продюсер проекта Дмитрий Белавин и режиссер Раиля Каримова.

В воскресенье в 14 часов в пресс-центре ГТРК «Поморье» пройдёт пресс-конференция с председателями составов жюри. Также 10 декабря в актовом зале научного центра САФУ (Смольный Буян,1) состоится презентация работ участников образовательной программы «Арктическая жара».

Напомним, пять начинающих режиссёров – студентов филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в Ташкенте (Узбекистан) и пять операторов из Архангельска в течение 10 дней создают документальные фильмы о Севере под руководством мастеров курса - режиссёра Юсупа Разыкова и кинооператора Юрия Михайлишина.

Расписание на сайте Arctic open - https://arctic-open.com/calendar2023/

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.VII МКФ ARCTIC OPEN поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ. Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



