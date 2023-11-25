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Дмитрий Морев приглашает в обновленный литратурный музей на Чумбаровке

Глава Архангельска рассказал, что там ждет жителей и гостей поморской столицы. Посмотреть будет на что.

Дмитрий Морев:

- Добро пожаловать во вторую в Архангельске модельную библиотеку, которая создана по президентскому нацпроекту «Культура». Дух литературного музея Бориса Егорова удалось сохранить, но теперь пространство выглядит современным и наполнено мультимедийным оборудованием.

 Здесь каждый может почувствовать себя писателем, исследователем, краеведом и читателем. Для индивидуальной работы создан «Кабинет писателя», для прослушивания музыки - зал «Мир винила» с огромной коллекцией пластинок. Заслуживают внимания музейная экспозиция, богатейший книжный фонд, отреставрированная ретро-мебель, виртуальная примерочная народных костюмов.

 Творческий коллектив библиотеки уже готовит выставки художников, интерактивные мероприятия для детей, тематику дискуссионных клубов для взрослых и программу встреч с писателями и поэтами.

 Библиотека-музей расположена на центральном прогулочном и туристическом маршруте нашего города. Уверен, что она станет точкой притяжения для архангелогородцев и гостей столицы Поморья.

 Первая в Архангельске модельная библиотека – Коковинка – после модернизации стала лидером по регистрации читателей. Библиотеку-литературный музей тоже ждет успех: будем и в дальнейшем развивать культуру чтения в нашем городе!


13 декабрь 14:12 | : Культура

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