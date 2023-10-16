Arctic open пришел в подростковую колонию под Архангельском

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) состоялся показ киноленты в рамках VII международного кинофестиваля "Arctic open".

В столице Поморья киномарафон стартовал уже в седьмой раз. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, министерствами культуры Российской Федерации и Архангельской области, а также региональным Союзом кинематографистов. Как обычно программа фестиваля весьма насыщена и интересна. В этом году зрители смогут посмотреть более 50 картин российских и зарубежных авторов.

В этом году организаторы предусмотрели 17 площадок, где демонстрируются фильмы и проходят творческие встречи. Одной из них стала территория Архангельской воспитательной колонии. Подросткам, находящимся в учреждении, привезли для просмотра киноленту "Лицо". Представить его приехали в АВК режиссер Сергей Догоров и арт-директор студии "Фишка-фильм" Ирина Васильева. Сюжет фильма рассказывает о простом парне из якутского села, который однажды стал звездой, после того как фотография его необычного лица попала на фотовыставки и обложки мировых журналов. Перед молодым человеком появляются большие горизонты: он считает себя актером, желает сниматься в кино…и ему представляется возможность попробовать себя на «Мосфильме». Столица ему открывается и поражает, но задает самый главный вопрос: кто ты?

Воспитанники колонии с интересом смотрели картину, на некоторых эпизодах активно что-то обсуждали, а порой и смеялись. После демонстрации состоялось общение. Вначале авторы рассказали, как родилась у них задумка снять такой экспериментальный и документальный фильм. Этой историей они хотели показать, что у человека всегда есть шанс и им надо правильно воспользоваться, при этом ответить себе не только на вопрос кто ты, но и где ты. Затем слово взяли ребята, они интересовались как и где снимался фильм, был ли сценарий, спрашивали много о главном герое и даже вынесли на обсуждении поднятую фильмом тему - а для чего человек живет? Многим представленный сюжет откликнулся и показался близким, ведь они тоже часто задают себе такой вопрос.

В завершении встречи гостям на память вручили игрушки, сделанные руками воспитанников. Еще одним впечатляющим подарком стали аплодисменты и громкое "спасибо" за проведенную встречу.