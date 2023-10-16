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Arctic open пришел в подростковую колонию под Архангельском

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район)  состоялся показ киноленты в рамках  VII международного кинофестиваля "Arctic open". 

В столице Поморья киномарафон стартовал уже в седьмой раз. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, министерствами культуры Российской Федерации и Архангельской области, а также региональным Союзом кинематографистов. Как обычно программа фестиваля весьма насыщена и интересна. В этом году зрители смогут посмотреть более 50 картин российских и зарубежных авторов.  

В этом году организаторы предусмотрели 17 площадок, где демонстрируются  фильмы и проходят творческие встречи. Одной из них  стала территория Архангельской воспитательной колонии. Подросткам, находящимся в учреждении, привезли для просмотра киноленту "Лицо". Представить его приехали в АВК режиссер Сергей Догоров  и арт-директор студии "Фишка-фильм" Ирина Васильева. Сюжет фильма рассказывает о  простом парне из якутского села, который  однажды стал звездой, после того как фотография его необычного лица попала на фотовыставки и обложки мировых журналов. Перед молодым человеком появляются большие горизонты: он считает себя актером, желает сниматься в кино…и ему представляется возможность попробовать себя на «Мосфильме». Столица ему открывается и поражает, но задает самый главный вопрос: кто ты?  

Воспитанники колонии с интересом смотрели  картину, на  некоторых эпизодах активно что-то обсуждали, а  порой и смеялись. После демонстрации состоялось общение. Вначале авторы рассказали,  как родилась у них задумка снять такой экспериментальный и документальный фильм. Этой историей они хотели показать, что у человека всегда есть шанс и им надо правильно воспользоваться, при этом ответить себе  не только на вопрос кто ты, но и где ты. Затем слово взяли ребята, они интересовались как и где снимался фильм, был ли сценарий, спрашивали много  о главном герое и даже вынесли на обсуждении  поднятую  фильмом тему - а для чего человек живет? Многим  представленный сюжет откликнулся и показался близким, ведь они тоже часто задают себе такой вопрос.

В завершении встречи гостям на память вручили  игрушки, сделанные руками воспитанников. Еще одним впечатляющим подарком стали аплодисменты и громкое "спасибо" за  проведенную встречу.  

 

09 декабрь 18:53 | : Культура

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