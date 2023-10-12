Ушла из жизни известная поморская поэтесса Ольга Фокина

Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 1937 года в деревне Артемьевская Верхнетоемского района Архангельской области. Закончила Архангельское медучилище. В начале 60-х годов прошлого века сделала литературу своей профессией.

Ее слова:

Песни у людей разные,

А моя одна на века.

Звездочка моя ясная,

Как ты от меня далека

- знал практически весь Советский Союз.

Проникновенные слова памяти поэтессы сказал губернатор Поморья Александр Цыбульский:

- Сегодня перестало биться сердце автора этих известных всей стране строк, замечательного человека, талантливого поэта Ольги Фокиной.

Мне посчастливилось познакомиться с Ольгой Александровной три года назад. Тогда на ее родине в Верхнетоемском районе Архангельской области говорили о поэзии, о жизни в северной глубинке, о том, как важно поддерживать творческих людей, сохранять самобытную культуру Русского Севера.

Навсегда запомню ее наказ: «Словами делу не поможешь, надо, чтобы дела реальными были». Так и будем стараться жить и работать.

Память о об этом светлом человеке, искренне любившем свою малую родину, навсегда останется в наших сердцах.