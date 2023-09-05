Участника «Вольного дела» отмечает юбилей. Поздравляем!

Вы не поверите, но ровно 20 лет назад вышел из печати и появился на прилавках газетных киосков самый первый номер «Правды Северо-Запада». Уникального печатного издания, до сих пор выдерживающего жесткую конкуренцию с Интернетом.

Сначала газета ассоциировалась с информационной войной двух олигархических структур из мира бумаги и картона. Читать все равно было интересно, наш народ падок на мочилово.

Новая жизнь у издания началась с приходом главреда Азовского, популярного тележурналиста и ведущего острых программ (такие тогда иногда появлялись в эфире), которого попросили «из ящика» за неординарность, провокационность, непочтительность и вольнодумство. Короче, за талант.

Все эти качества Илья Викторович перенес с собой в газету, не пролив по дороге ни грамма. Наоборот, преумножил. И заиграло!

С тех пор «ПСЗ» ассоциируется именно с фамилией Азовский, через нее хвалят или проклинают все, что там понаписано.

И это несмотря на то, что газету делает талантливый коллектив, который главред собирает по крупицам. Но ребята не обижаются, ибо служат одному – ДЕЛУ. А слава – субстанция ненадежная и обманчивая.

7 лет назад «Правда Северо-Запада» вместе со своей сетевой «дочкой» ИА «Эхо севера» вошли в основатели Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело». С тех пор мы вмести… что не отменяет конкуренции. Но чисто дружеской, без подстав. Иначе в наше жесткое время не выжить.

От души поздравляем коллег с юбилеем, желаем по-еврейски «Мазл тов! И до 120-ти», а также всего того, что они сами себе желают.

О том, что они сами себе желают, можно прочитать здесь.

Коллектив редакции ИА RUSNORD