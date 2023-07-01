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Ну-ну. Телевизионщики зовут туристов-инвалидов побыват в Архангельске

Из пресс-релиза:

Теплое Белое море и жаркое северное солнце – герои социального проекта «Иной взгляд» продолжают узнавать города России с неожиданной стороны.

 Телепроект «Иной взгляд» о путешествиях людей с ограниченными возможностями здоровья продолжает знакомить зрителей с уникальными местами России. Героиня нового выпуска Саша носит бионический протез, заменяющий ей руку, с детства, но это не мешает ей вести активный образ жизни и узнавать новые места. Она отправилась в Архангельск — город, который несколько столетий назад первым «прорубил окно в Европу» – ведь именно здесь, на мысе Пур-наволок, Петр I приказал создать первый морской порт в империи, где основался российский морской флот. 

 Во время путешествия по Архангельску девушка познакомилась с традиционным Поморскими лакомствами — пряником козуля и мармеладом, который производят на основе нескольких видов водорослей Белого моря. Героиня продемонстрировала ловкость в управлении веслом на сапе, выйдя в открытое море, а также посетила музей деревянного зодчества «Малые Корелы», где она совершила прогулку верхом. Помимо этого, участница проекта посетила один из главных архитектурных памятников Архангельска – Гостиный двор, где ей показали элементы старой застройки некогда самого большого в мире деревянного города, а также белокаменные архитектурные комплексы. 

От редакции: О том, насколько столица Поморья действительно обустроена для нужд инвалидов, читайте здесь и здесь.

(на фото улицы Самары... Но, поверьте, у нас не лучше)

15 сентябрь 15:19 | : Культура / Скандалы

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