Дети и книги на "Белом июне"

В минувшие выходные в Петровском парке Архангельска впервые состоялся фестиваль «Белый июнь. Дети». На главной сцене и в шатрах у Архангельского театра драмы прошли 100 событий для детей и их родителей — встречи с детскими писателями и презентации книжных новинок, мастер-классы и игры, театральные постановки и спектакли, познавательные лекции и показы диафильмов. 50 издательств представили новинки современной детской литературы на книжной ярмарке.

Анастасия Скорондаева, куратор программы «Белый июнь. Дети»:

Первый фестиваль «Белый июнь. Дети», на мой взгляд, удался. В шатрах всегда были слушатели, а на главной сцене — зрители. Книжки с лотков книготорговцев разлетались, как мороженое в жару. Это показатель того, что подобная программа нужна горожанам. Аншлаги были и на выступлении кукольного театра «Таратумб», и на «Класс-концерте» московского театра «РэПэТэ», полный зал подпевал и местным юным звездочкам — Образцовому детскому музыкальному театру «Страна Чудес». А математик и блогер Петр Земсков и вовсе затмил всех остальных. Чего не хватило? Показов мультфильмов и кинофильмов, а также театральной программы для подростков. Будем работать в этом направлении, в следующем году обязательно сделаем программу еще интереснее. Рады учесть пожелания и архангелогородцев.

На фестивале «Белый июнь. Дети» выступили современные авторы, которые пишут книги для малышей, дошкольников, школьников и подростков. Среди них — Александра Литвина, Анастасия Строкина, Анастасия Орлова, Анна Зенькова, Елена Борода и известные писательницы Поморья — Елена Казакевич, Светлана Гаврилова, Марина Зарубина.

В программе фестиваля презентовали детские книги «Русский Север» издательства «Вилли Винки», «Тайны алмазного кудесника» от АО «Севералмаз», «Как в Архангельском городе корабли строили» от Северного морского музея и другие издания, посвященные Поморью и не только.

Известная художница и иллюстратор Кася Денисевич провела для юных посетителей мастер-класс по серии иллюстрированных энциклопедий о природе, а писательница Валя Филиппенко — по сборнику стихов «Что снится лисицам?» и сказке «Пафка и Шкаф». Вместе с сотрудниками детской библиотекой имени А. П. Гайдара дети знакомились с виммельбухами (книжками-комиксами), а со специалистами библиотеки для слепых — создавали страницы для тактильных книжек.

Московский театр молодых актеров «РэПэТэ» торжественно открыл детскую программу фестиваля «Белый июнь» и представил класс-концерт. Кукольный театр «Таратумб» показал спектакли «Аленький цветочек» и «Морж, учитель и поэт».

Три дня на дискуссиях и лекциях гости фестиваля обсуждали иллюстрации в современных детских книгах, место фандомов и фольклора в литературе, книги для подростков, научно-популярные комиксы, поэзию для малышей, детей и любителей в космосе. Одними из ключевых событий фестиваля стали встречи с Петром Земсковым — челябинским учителем математики, популяризатором науки и лауреатом премии российского общества «Знание».

Российская государственная детская библиотека организовала на детском «Белом июне» показ диафильмов из своей коллекции. В программе фестиваля также прошел матч чемпионата по чтению вслух «Страница’23». Все события транслировали онлайн во ВКонтакте, их записи доступны для просмотра на странице vk.com/whitefestru .



50 издательств со всей России привезли на ярмарку в Архангельск детские книги по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно было купить новинки издательств «Абрикобукс», «Вверх тормашками», «Добрый великан», «Молодая мама», «Самокат» и других.

Фестиваль «Белый июнь. Дети» впервые прошел в Архангельске с 23 по 25 июня при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Часть событий состоялась при поддержке Минцифры России.

Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Поморская филармония и Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». За новостями фестиваля можно следить на сайте kids.whitejune.ru .

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».



