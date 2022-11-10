Кукушки хвалят петушат. «Вольное дело» о журналистском конкурсе

13 декабря в День российской печати в Архангельске традиционно проходит награждение лауреатов журналистского конкурса. Свое отношение к данному мероприятию выразил член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело», сотрудник редакции изданий «Правда Северо-Запада» и «Эхо севера» – «кукушки стелют петухам, петухи — кукушкам»:
- Названия номинаций для сражения за титул гения журналистики выглядят потрясающе пошло.
«Автор своей судьбы» (Чувство стиля вышло из чата).
«Не болейте, доктор! Мы за вас болеем» (Лучше бы лечились).
«Ворота в Арктику» (Куда вы опять собрались? Всё давным-давно освоено и открыто, перестаньте плодить симулякры и заплатите своим редакторам, чтобы они накреативили качественнее).
«Герои наших дней» (Что за совдеп? Почему вы не можете назвать свои номинации человеческим, интересным языком без этого идиотского соцреализма?).
«Наша культурная родословная» (Нет, вы из культурного детдома, если судить по вашему чувству языка).
Единственная нормально названная номинация — «Город для людей».
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В номинации про больных докторов одержала победу Анастасия Незговорова из газеты «Бизнес-класс Архангельск» с материалом «Жители островных территорий Архангельска возмущены оптимизацией медпомощи — „скорая“ за переправой».
Занимательный факт: многократным прочтением этого названия вслух можно наказывать непослушных детей. Девушка! Не нужно так стараться. Название материала — это не марафонская дистанция. Мы приедем в вашу редакцию и отнимем у вас титул лучшего журналиста, так и знайте.
Хит-парад гомерически смешных заголовков-уродцев на этом не кончается. В номинации «Автор своей судьбы» журналистка «Региона29» Мария Атрощенко блеснула материалом под названием — все готовы? — «Солнышко, лучше пожить некрасивой, чем в гробу лежать красивой: архангелогородка борется с раком груди и мечтает защитить от него северянок».
Это правда жесть. Где их учат?
Дальше будет материал с названием, в которое включена цитата. Номинация «Герои нашего времени». Победитель — Людмила Захарова из «Правды Севера». Материал — «Если суждено, я словлю этот снаряд, а пока работаем». Кажется, такое мог бы сказать унитаз, если бы он умел разговаривать.
Офигительно цинично сочетается название рубрики «Город для людей» и статья под названием «Сироте из Архангельска вместо ключей от квартиры „вручили“ долги». Журналистка Парахневич из «Правды Севера» получила за неё первое место. Запредельный сюрреализм.
Остальные творческие деятели мало чем отличились, поэтому разговор о них не представляет интереса.
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Хочется подвести итоги. Участие в конкурсах, серьёзное отношение к каким-то коллективным околопрофессиональным брожениям, равно как и членство во всяких Союзах выдаёт в человеке маленького идиота.
Это совершенно пустые, смешные и вредные занятия. Если уделять им время — мы погрязнем в маниловщине.
Коллеги, призываем вас не тратить своё драгоценное время на мелкое самолюбование, на тусовки друг с другом и заседания в Союзах. Это мещанство и саморастрата.
Поверьте в себя: вы нужны обществу, ваш труд меняет реальность, формирует мировоззрения, вы — четвёртая власть.
Не нужно никакой сторонней унылой возни, никаких Союзов, грамот, конкурсов, дешёвых банкетов и так далее. Это никак не влияет на вашу карьеру, а чувство собственной значимости увеличивается не тем.
Просто будьте бесстрашными, читайте больше и не упускайте шансов вырваться из нашего болота. А если вы давно оставили всяческие амбиции, то просто знайте свой шесток, не плодите дурацких инициатив.
Неужели шило в заднице не даст спокойно и качественно заниматься своим делом?