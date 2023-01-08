В Архангельске Северный хор устроил роскошный праздник для детей мобилизованных

«Единая Россия» и Северный русский народный хор провели благотворительный концерт для детей мобилизованных и вынужденных переселенцев.
7 января в Северном русском народном хоре состоялось благотворительное новогоднее представление. Гостями праздника стали дети и родственники солдат, мобилизованных для участия в специальной военной операции, а также семьи, приживающие в пункте временного размещения «Родник».
Для детей и их родителей было показано новое театрализованное представление «Счастье не за морями» по мотивам «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. Знакомый с детства сюжет был дополнен русскими народными песнями и танцами, музыкальным северным колоритом.
Благотворительное представление стало совместным мероприятием Северного русского народного хора и регионального отделения «Единой России». Весь декабрь активисты Партии развозили гуманитарную помощь и вместе с ней передавали пригласительные билеты на представление.
«Мы с удовольствием пришли на представление вместе с сыном. Сказка замечательная. Хотя она для ребят постарше, но Косте очень понравилось. Классная атмосфера, музыка, елочка, подарки», – поделилась после представления гостья мероприятия Виктория Вторыгина.
Виктория осталась воспитывать троих несовершеннолетних детей одна. Активисты региональной общественной приёмной взяли семью под свою опеку. Два раза семье Вторыгиных доставляли фруктово-овощные наборы, поздравляли с Днем народного единства, Днем матери и Новым годом, приглашали на мероприятия, которые организовывало региональное отделение партии.
В конце сказки Дед Мороз вручил детям сладкие подарки, которые подготовили для них сотрудники региональной общественной приёмной «Единой России».