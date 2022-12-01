В Архангельской области подвели итоги года волонтерские организации

В планах на следующий год – психологическая помощь для вынужденных переселенцев, демобилизованных солдат и семей мобилизованных.
Во встрече приняли участие руководитель исполкома Иван Воронцов, Рук5оводитель и заместитель Волонтерского центра партии Сергей Эммануилов и Софья Смолина, председатель регионального отделения Красного Креста Ольга Костель, проректор по воспитательной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко, координатор по молодежным проектам регионального отделения ОНФ Кирилл Исаков.
«Год выдался непростым, в очередной раз мы столкнулись с новыми вызовами. Но они сделали нас сильнее, это по настоящему сблизило все общественные организации области. Практически все акции, благотворительные мероприятия, сбор помощи, волонтерские заявки отрабатывались сообща, сплоченно, чтобы по возможности помочь всем обратившимся. Друг без друга нам точно было бы сложнее», - начал встречу Иван Воронцов и поблагодарил всех за тесное сотрудничество.
Региональное отделение Красного Креста на форуме всех российских отделений получило премию «Лидер объединения усилий». Ольга Костель отметила, что все благодаря плотному взаимодействию всех участников общественного процесса, чего нет в других субъектах России.
«Это не только наша победа, это заслуга общая», - добавила Ольга Костель.
Сергей Эммануилов рассказал о проделанной работе волонтерского центра за год. Помощь была оказана 310 переселенцам и еще 53 семьям мобилизованных, не считая заявок, которые выполнялись совместно с Губернаторским центром. Это помимо многочисленных акций, гуманитарных миссий в ЛДНР.
«Из ближайших планов - поздравить детей, проходящих лечение в Архангельской областной клинической больнице. Для этого собираем 600 подарков. Уже передали 80 сладких подарков для благотворительной организации «Триединство», которая будет развозить их для детей с онкологией, которые проживают в области. А 7 января в 11.00 Волонтерским центром и Государственным академическим Северным русским народным хором запланирован благотворительный новогодний концерт для детей из семей мобилизованных и для детей, которые прибыли к нам с других территорий. Это новогоднее сказочное представление «Счастье не за морями» по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» посетят 90 человек. Именно с этим представлением артисты хора ездили выступать в Москву», - дополнила Софья Смолина.
В Губернаторский центр, под чьим крылом объединились все общественные организации и просто неравнодушные люди, за 2,5 мес. поступило 1751 обращение, из них решено 1549 задач, 202 обращения в работе. На благотворительном счете аккумулировано более 2 млн. рублей для помощи семьям военнослужащих. Экипировка для бойцов и спец. Техника предоставляется правительством региона. В период с 27 по 29 декабря Губернаторским центром совместно с министерством культуры Архангельской области в Архангельском Драмтеатре организованы Губернаторские елки для детей участников СВО. Каждому ребенку достался новогодний подарок.
На первый план выходят проблемы психоэмоционального состояния жен, матерей и детей. Повышенный уровень тревожности, депрессивные состояния, запросы на психологическое сопровождение детей, ухудшение здоровья у пожилых родителей. Следующее важное направление работы – помощь в социализации и реабилитации тех, кто возвращается с СВО.
Решено, что партия совместно с волонтерами медиками, студентами психологами СГМУ, военными психологами САФУ будет оказывать такую помощь демобилизованным и членам их семей.