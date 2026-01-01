Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Самозанятые Поморья теперь могут оплачивать больничные через Соцфонд: как это работает

С начала года самозанятые жители Архангельской области и НАО получили право на оплачиваемый больничный. Уже 50 северян подали заявления на участие в новой программе добровольного страхования через региональное Отделение Социального фонда России (СФР).

Чтобы получать выплаты по временной нетрудоспособности, самозанятому необходимо зарегистрироваться в СФР в качестве застрахованного лица и выбрать страховую сумму: 35 000 или 50 000 рублей. Именно от этой суммы будет рассчитываться размер будущего пособия и ежемесячного взноса.

Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной суммы. При варианте в 35 000 рублей платить нужно 1 344 рубля в месяц или 16 128 рублей единоразово за год. Для суммы в 50 000 рублей взнос составит 1 920 рублей ежемесячно или 23 040 рублей за год целиком.

Право на выплату возникает не сразу, а минимум через 6 месяцев после начала уплаты взносов (единовременно или ежемесячно). После полугода участия в программе можно рассчитывать на пособие в размере 70% от страховой суммы, а после года — на 100%.

Кроме того, на размер выплаты влияет общий страховой стаж, включая периоды работы по найму:

  • Менее 5 лет — 60% от страховой суммы.

  • От 5 до 8 лет — 80%.

  • Более 8 лет — 100%.

Пример: Самозанятый со стажем более 8 лет выбрал страховую сумму 35 000 рублей и в феврале 2026 года оплатил годовой взнос. С августа он получит право на больничный. Если его нетрудоспособность продлится полный месяц, выплата составит 24 500 рублей (35 000 руб. × 100% × 70%).

Важно, что программа покрывает случаи болезни, травмы или ухода за заболевшим членом семьи, но не распространяется на декретные отпуска по беременности, родам и уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Подать заявление на участие можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе Отделения СФР по Архангельской области и НАО.

Консультацию по всем вопросам можно получить по единому номеру контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.











30 январь 11:00 | : ---

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20