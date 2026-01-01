Самозанятые Поморья теперь могут оплачивать больничные через Соцфонд: как это работает

С начала года самозанятые жители Архангельской области и НАО получили право на оплачиваемый больничный. Уже 50 северян подали заявления на участие в новой программе добровольного страхования через региональное Отделение Социального фонда России (СФР).

Чтобы получать выплаты по временной нетрудоспособности, самозанятому необходимо зарегистрироваться в СФР в качестве застрахованного лица и выбрать страховую сумму: 35 000 или 50 000 рублей. Именно от этой суммы будет рассчитываться размер будущего пособия и ежемесячного взноса.

Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной суммы. При варианте в 35 000 рублей платить нужно 1 344 рубля в месяц или 16 128 рублей единоразово за год. Для суммы в 50 000 рублей взнос составит 1 920 рублей ежемесячно или 23 040 рублей за год целиком.

Право на выплату возникает не сразу, а минимум через 6 месяцев после начала уплаты взносов (единовременно или ежемесячно). После полугода участия в программе можно рассчитывать на пособие в размере 70% от страховой суммы, а после года — на 100%.

Кроме того, на размер выплаты влияет общий страховой стаж, включая периоды работы по найму:

Менее 5 лет — 60% от страховой суммы.

От 5 до 8 лет — 80%.

Более 8 лет — 100%.

Пример: Самозанятый со стажем более 8 лет выбрал страховую сумму 35 000 рублей и в феврале 2026 года оплатил годовой взнос. С августа он получит право на больничный. Если его нетрудоспособность продлится полный месяц, выплата составит 24 500 рублей (35 000 руб. × 100% × 70%).

Важно, что программа покрывает случаи болезни, травмы или ухода за заболевшим членом семьи, но не распространяется на декретные отпуска по беременности, родам и уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Подать заявление на участие можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе Отделения СФР по Архангельской области и НАО.

Консультацию по всем вопросам можно получить по единому номеру контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.