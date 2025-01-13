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Жители Архангельской области оформляют страховку от укусов клещей на почте

С наступлением сезона активности клещей в почтовых отделениях Архангельской области значительно вырос спрос на страховые полисы «Антиклещ», сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году жители региона оформили более 1 600 таких полисов, причём почти 85% страховок были приобретены в весенне-летний период.

Страховка доступна практически во всех почтовых отделениях области. Чтобы оформить полис, клиенту достаточно сообщить оператору ФИО, контактные данные и дату рождения человека, на которого оформляется страхование. Весь процесс занимает всего пару минут.

Полис действует в течение одного года на всей территории России и не имеет возрастных ограничений. Он покрывает расходы на удаление клеща, введение иммуноглобулина, стационарное лечение и реабилитацию при необходимости. Застрахованные также имеют возможность получить компенсацию за самостоятельные медицинские расходы, согласовав их со страховой компанией.

Почта предлагает доставку полисов на дом для жителей сельских районов. Стоимость страховки варьируется в зависимости от условий разных страховых компаний и составляет до 390 рублей.

02 апрель 10:00 | : ---

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