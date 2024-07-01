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В Госдуме рассмотрят возможность для призывников работать на оборонном заводе вместо службы в армии

Проект поправок в законодательство об альтернативной гражданской службе внесен в Госдуму. Предполагается, что изменения вступят в силу со дня официального опубликования соответствующего закона1. Об этом сообщает информационно-правовой портал Гарант.ру.

Как указывается в пояснительной записке к проекту, в период проведения спецоперации гособоронзаказ на предприятиях в разы вырос. На заводы готовы брать сотрудников разного уровня подготовки и обучать их. Возможность призывников выбирать оборонные предприятия в качестве альтернативного варианта службе в армии позволит им осваивать рабочие профессии.

Напомним, что в настоящее время призывники в качестве альтернативной службы могут работать в компаниях, подведомственных федеральным и региональным органам исполнительной власти, а также в организациях ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала (Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ, далее – Закон № 113-ФЗ).

При этом стоит учесть, что срок альтернативной гражданской службы превышает срок службы по призыву. Так, при работе в гражданских организациях он составляет 21 месяц, а в организациях ВС РФ и других войск – 18 месяцев (ст. 5 Закона № 113-ФЗ).

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1 С текстом законопроекта № 674920-8 "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

22 июль 08:00 | : ---

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