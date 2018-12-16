Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)

Борьба с так называемой санкционкой принимает нездоровый характер.
Теперь это нечто ритуальное – чиновник перед сожжением сыра иностранного производства зачитывает ему приговор с подробным составом преступления, который гастрономический продукт совершил на территории Российской Федерации.
Странно, что не догадались пригласить батюшку для последней исповеди казненного.
Жуткое действие происходит не в Архангельской области… возможно, у нас пока не догадались заснять. Рапорты о раздавленных тракторными гусеницами яблоках мы читаем не реже…
(на фото: Чрезвычайная тройка НКВД)