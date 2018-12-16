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Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)

Борьба с так называемой санкционкой принимает нездоровый характер.

Теперь это нечто ритуальное – чиновник перед сожжением сыра иностранного производства зачитывает ему приговор с подробным составом преступления, который гастрономический продукт совершил на территории Российской Федерации.

Странно, что не догадались пригласить батюшку для последней исповеди казненного.

Жуткое действие происходит не в Архангельской области… возможно, у нас пока не догадались заснять. Рапорты о раздавленных тракторными гусеницами яблоках мы читаем не реже…

(на фото: Чрезвычайная тройка НКВД)

01 март 09:26 | : Видеозал / Скандалы

Видеозал


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