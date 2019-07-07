Благоустройство территории вокруг Кафедрального собора Архангельска завершится осенью

Работы по благоустройству территории идут полным ходом, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
«Сейчас на объекте работают около 20 человек. Недавно убрали старый временный забор вокруг стройки и начали подготовку основания для монтажа нового, уже постоянного, декоративного ограждения. Также готовится основание под покрытие территории асфальтом, либо тротуарной плиткой», — рассказал представитель генподрядчика — группы компаний «АГР» — Сергей Тучнолобов.
Он также добавил, что в сентябре на западном фасаде собора закрепят первое мозаичное панно — поясную икону Христа «Спас Вседержитель». Внутри здания, в коридорах притвора, началась отделка гранитом и мрамором пола и стен. Также ведутся сантехнические работы.
Отметим, что соборная площадь освободится от стоявших на ней много лет часовен. Одна из них теперь будет пребывать в холмогорском Рембуеве, а другая — на кладбище Валдушки. Перевезет деревянные здания бизнесмен Валерий Смирнов, попечитель епархиальных проектов.
Напомним, что подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон 21 ноября 2008 года освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению митрополита Даниила в проект внесли корректировки. Новый храм будет вмещать до трех тысяч человек.
Строительство кафедрального собора ведется всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.
Фото Ивана Малыгина